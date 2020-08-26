Не выше 29 гривен за доллар: можно ли верить в прогнозируемый правительством курс валют

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что до конца 2020 года курс не превысит отметку в 29 грн за доллар. "Комментарии" выяснили у экспертов, чего ожидать от гривни осенью и за счет чего нацвалюта может укрепиться или ослабнуть.

"Курсовая и монетарная политики НБУ остаются в разумных и ожидаемых рамках"

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак не ожидает осенью резких движений курса гривни к основным валютам. Если, конечно, не случатся какие-то серьезные и непредвиденные события - как положительные, так и отрицательные.

"В сентябре Украина должна выплатить пиковые платежи по зарубежным долгам. Однако на счетах Казначейства и в золотовалютных резервах Нацбанка уже зарезервированы необходимые суммы", – отмечает Тарас Козак.

Курсовая и монетарная политики НБУ, по словам эксперта, остаются в разумных и ожидаемых рамках.

Тарас Козак уверен: "Благоприятная для Украины конъюнктура цен на импортные и экспортные товары, высокие объемы переводов от работающих за границей украинцев, а также неплохие прогнозы урожая-2020 позволяют сделать прогноз колебания курса гривни к доллару в диапазоне 26-28 грн/долларов до конца года".

"Можно ожидать краткосрочных девальвационных скачков до 29,2-29,6 грн за доллар"

Сезонной девальвации национальной валюты осенью – зимой не избежать, но валюта ослабнет в разумных пределах. Так считает экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.

"Единственным возможным, не сезонным фактором влияния на курс станет вторая волна заражения COVID - 19 и частичный повторный локдаун экономики в ноябре-декабре. Но учитывая проработанные методы противодействия структурному экономическому кризису (фискальная поддержка, диджитализация рабочего процесса) и предельно стабильный сценарий для гривни в кризисные месяцы, не стоить ожидать ее сильной девальвации и выхода за пределы 29 грн за доллар в 2020 году", – говорит Андриан Пантюхов.

Он подчеркивает, что системный фактор валютного баланса в стране – торговля, продемонстрировала устойчивость экспорта к прошедшим турбулентностям: падение импорта значительнее падения экспорта (17% и 13% падения г-г за апрель – июль соответственно). Можно сказать, что нарушение баланса происходит в пользу укрепления гривни.

"Но сезонные факторы влияния диктуют валюте умеренную девальвацию, – продолжает эксперт. – После окончания экспорта агропродукции в августе - сентябре, уменьшается приток иностранной валюты. Это постепенно приводит доллар к годовому пиковому значению. Кроме того, органичный приток валюты будет лимитирован настроениями экспортеров, которые могут придерживать валютные остатки в случае экономической неопределенности".

На сентябрь, напоминает Адриан Пантюхов, также приходятся крупные платежи по валютному долгу (евробонды 1,8 млрд долларов, МВФ 0,4 – 0,5 млрд долларов). Но проведенная политика НБУ по умеренному сдерживанию курса на границе 27,3-27,4 и продолжительный паттерн скупки валюты в резервы обеспечили наполнение золото-валютных резервов (ЗВР) до максимальных уровней с 2011-го года. Так, в августе в ЗВР ориентировочно находится 29 млрд долларов (+1 млрд долларов к июлю). Учитывая, что в октябре - декабре среднемесячные выплаты составят 0,4 млрд долларов, это – посильная суммой для бюджета Украины, уверен эксперт.

"Впрочем, курсовая политика НБУ корректирует влияние существующих факторов, – отмечает Адриан Пантюхов. – В июне - июле, 2-3% девальвации в день НБУ воспринимал как органичный дисбаланс спроса над предложением, а ревальвацию на такие же значения – не природным избытком валюты на межбанке. НБУ с радостью поддерживает нижние границы укрепления курса, обозначая курсовой таргет на день интервенциями по 20-50 млн долларов. Но неохотно продает валюту во время укрепления. Поэтому можно ожидать краткосрочных девальвационных скачков до 29,2-29,6 грн за доллар, с последующим откатом до 28,8-29 грн за доллар к концу года".

"Предпосылок для резкого колебания курса национальной валюты нет"

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок придерживается мнения, что основными факторами, которые будут влиять на курсовую стабильность, станут наши обязательства по обслуживанию долга, новые заимствования на внешнем рынке, экспорт сельхозпродукции и поступления валюты от украинских гастарбайтеров.

"По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 85,01 млрд долларов, – напоминает эксперт. – Основной валютой внешних кредитов является американский доллар - 36,61%. Евро составляет 13%, гривня - 34,68%".

По сравнению с прошлым годом (по состоянию на 1 января 2019) доля долгов в долларах США уменьшилась более чем на 7 процентных пунктов. Как следствие – имеем меньшую нагрузку на курс доллара в части обслуживания долгов в иностранной валюте, поясняет Валерий Клочок.

В то же время, отмечает он, активная долговая политика власти способствовала тому, что за 8 месяцев график текущих долговых обязательств увеличился на 112 млрд грн (до 512 млрд на 1 августа). При этом государственный внешний долг уменьшился на 23 млрд.

"Мы стали больше занимать на внутреннем рынке через ОВГЗ, на что собственно и направлена стратегия власти по обслуживанию долгов. Впрочем, номинально сумма задолженности постоянно растет", – говорит эксперт.

Перечисленные факторы, по его словам, указывают, что предпосылок для резкого колебания курса национальной валюты нет. Также Украина успешно продолжает привлекать кредиты в иностранной валюте, удовлетворять внутренний рынок. Речь, в частности, о последних решениях парламента касательно ратификации соглашений с Европейским Союзом и Европейским инвестиционным банком.

Объем экспорта продукции сельского хозяйства также существенно может повлиять на курсовую стабильность, уверен Валерий Клочок.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины довольно скоромно скорректировало прогноз производства зерновых урожая 2020 в сторону уменьшения: с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. И всё же, аграрии активно будут получать валютную экспортную выручку. Поэтому ожидать валютных скачков и с этой стороны не стоит", – прогнозирует эксперт.

Он также обращает внимание, что, несмотря на пандемию, украинские заробитчане продолжают присылать в Украину валюту. Известно, что за 5 месяцев текущего года мигранты перечислили в Украину 4,54 млрд долларов, что всего на 2,2% меньше, чем за соответствующий период 2019-го.

Валерий Клочок подчеркивает: "Национальный банк Украины на данном этапе ведет себя довольно осторожно, удерживая (хотя и отрицает это) курсовую стабильность почти до запланированного в бюджете 2020 курса доллара. Рынок понемногу стабилизируется. Власть не заинтересована в резких движениях, особенно накануне местных выборов. Конечно, политика накопления долгов не способствует развитию экономики. Но тренды понятны, рынок реагирует спокойно и ожидать резких валютных колебаний не стоит".

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