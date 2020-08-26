Не выше 29 гривен за доллар: можно ли верить в прогнозируемый правительством курс валют

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Таисия Ерохина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
убежден, что до конца 2020 года курс не превысит отметку в 29 грн за
доллар. "Комментарии" выяснили у экспертов, чего ожидать от гривни осенью и за
счет чего нацвалюта может укрепиться или ослабнуть.
Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы
"УНИВЕР" Тарас Козак не ожидает осенью резких движений курса гривни к
основным валютам. Если, конечно, не случатся какие-то серьезные и
непредвиденные события - как положительные, так и отрицательные.
"В сентябре Украина должна выплатить пиковые платежи по
зарубежным долгам. Однако на счетах Казначейства и в золотовалютных резервах
Нацбанка уже зарезервированы необходимые суммы", – отмечает Тарас Козак.
Курсовая и монетарная политики НБУ, по словам эксперта, остаются
в разумных и ожидаемых рамках.
Тарас Козак уверен: "Благоприятная для Украины конъюнктура
цен на импортные и экспортные товары, высокие объемы переводов от работающих за
границей украинцев, а также неплохие прогнозы урожая-2020 позволяют сделать
прогноз колебания курса гривни к доллару в диапазоне 26-28 грн/долларов до
конца года".
Сезонной девальвации национальной валюты осенью – зимой не
избежать, но валюта ослабнет в разумных пределах. Так считает экономический
эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов.
"Единственным возможным, не сезонным фактором влияния на
курс станет вторая волна заражения COVID - 19 и частичный повторный локдаун
экономики в ноябре-декабре. Но учитывая проработанные методы противодействия
структурному экономическому кризису (фискальная поддержка, диджитализация
рабочего процесса) и предельно стабильный сценарий для гривни в кризисные
месяцы, не стоить ожидать ее сильной девальвации и выхода за пределы 29 грн за
доллар в 2020 году", – говорит Андриан Пантюхов.
Он подчеркивает, что системный фактор валютного баланса в
стране – торговля, продемонстрировала устойчивость экспорта к прошедшим
турбулентностям: падение импорта значительнее падения экспорта (17% и 13%
падения г-г за апрель – июль соответственно). Можно сказать, что нарушение
баланса происходит в пользу укрепления гривни.
"Но сезонные факторы влияния диктуют валюте умеренную
девальвацию, – продолжает эксперт. – После окончания экспорта агропродукции в
августе - сентябре, уменьшается приток иностранной валюты. Это постепенно
приводит доллар к годовому пиковому значению. Кроме того, органичный приток
валюты будет лимитирован настроениями экспортеров, которые могут придерживать
валютные остатки в случае экономической неопределенности".
На сентябрь, напоминает Адриан Пантюхов, также приходятся
крупные платежи по валютному долгу (евробонды 1,8 млрд долларов, МВФ 0,4 – 0,5
млрд долларов). Но проведенная политика НБУ по умеренному сдерживанию курса на
границе 27,3-27,4 и продолжительный паттерн скупки валюты в резервы обеспечили
наполнение золото-валютных резервов (ЗВР) до максимальных уровней с 2011-го
года. Так, в августе в ЗВР ориентировочно находится 29 млрд долларов (+1 млрд
долларов к июлю). Учитывая, что в октябре - декабре среднемесячные выплаты
составят 0,4 млрд долларов, это – посильная суммой для бюджета Украины, уверен
эксперт.
"Впрочем, курсовая политика НБУ корректирует влияние
существующих факторов, – отмечает Адриан Пантюхов. – В июне - июле, 2-3%
девальвации в день НБУ воспринимал как органичный дисбаланс спроса над
предложением, а ревальвацию на такие же значения – не природным избытком валюты
на межбанке. НБУ с радостью поддерживает нижние границы укрепления курса,
обозначая курсовой таргет на день интервенциями по 20-50 млн долларов. Но неохотно
продает валюту во время укрепления. Поэтому можно ожидать краткосрочных
девальвационных скачков до 29,2-29,6 грн за доллар, с последующим откатом до
28,8-29 грн за доллар к концу года".
Политический и экономический эксперт Валерий Клочок
придерживается мнения, что основными факторами, которые будут влиять на
курсовую стабильность, станут наши обязательства по обслуживанию долга, новые
заимствования на внешнем рынке, экспорт сельхозпродукции и поступления валюты
от украинских гастарбайтеров.
"По состоянию на 30 июня государственный и гарантированный
государством долг Украины составлял 85,01 млрд долларов, – напоминает эксперт.
– Основной валютой внешних кредитов является американский доллар - 36,61%. Евро
составляет 13%, гривня - 34,68%".
По сравнению с прошлым годом (по состоянию на 1 января 2019)
доля долгов в долларах США уменьшилась более чем на 7 процентных пунктов. Как
следствие – имеем меньшую нагрузку на курс доллара в части обслуживания долгов
в иностранной валюте, поясняет Валерий Клочок.
В то же время, отмечает он, активная долговая политика
власти способствовала тому, что за 8 месяцев график текущих долговых обязательств
увеличился на 112 млрд грн (до 512 млрд на 1 августа). При этом государственный
внешний долг уменьшился на 23 млрд.
"Мы стали больше занимать на внутреннем рынке через ОВГЗ, на
что собственно и направлена стратегия власти по обслуживанию долгов. Впрочем, номинально сумма задолженности
постоянно растет", – говорит эксперт.
Перечисленные факторы, по его словам, указывают, что
предпосылок для резкого колебания курса национальной валюты нет. Также Украина
успешно продолжает привлекать кредиты в иностранной валюте, удовлетворять
внутренний рынок. Речь, в частности, о последних решениях парламента касательно
ратификации соглашений с Европейским Союзом и Европейским инвестиционным
банком.
Объем экспорта продукции сельского хозяйства также
существенно может повлиять на курсовую стабильность, уверен Валерий Клочок.
"Министерство развития экономики, торговли и сельского
хозяйства Украины довольно скоромно скорректировало прогноз производства
зерновых урожая 2020 в сторону уменьшения: с 72,1 млн тонн до около 70 млн
тонн. И всё же, аграрии активно будут получать валютную экспортную выручку.
Поэтому ожидать валютных скачков и с этой стороны не стоит", – прогнозирует
эксперт.
Он также обращает внимание, что, несмотря на пандемию,
украинские заробитчане продолжают присылать в Украину валюту. Известно, что за
5 месяцев текущего года мигранты перечислили в Украину 4,54 млрд долларов, что
всего на 2,2% меньше, чем за соответствующий период 2019-го.
Валерий Клочок подчеркивает: "Национальный банк Украины на
данном этапе ведет себя довольно осторожно, удерживая (хотя и отрицает это)
курсовую стабильность почти до запланированного в бюджете 2020 курса доллара.
Рынок понемногу стабилизируется. Власть не заинтересована в резких движениях,
особенно накануне местных выборов. Конечно, политика накопления долгов не
способствует развитию экономики. Но тренды понятны, рынок реагирует спокойно и
ожидать резких валютных колебаний не стоит".
Также сообщалось, что стремительно
падает национальная валюта в Беларуси.
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