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Главная Новости Бизнес экономика Шмыгаль рассказал, как может измениться курс доллара к концу года
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Шмыгаль рассказал, как может измениться курс доллара к концу года

Глава Кабмина заявил, что Украина перестраховалась, заложив большие курсовые и инфляционные показатели

сегодня, 12:31
Автор:

Таисия Ерохина

Курс гривны к доллару не выйдет за пределы 29 грн до конца текущего года. О таком прогнозе заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "Укринформу".

Глава правительства отметил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса относительно ожиданий возможного роста курса доллара в ближайшие четыре месяца. Однако заметил, что государственный бюджет пересматривался в апреле-мае, а тогда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. Шмыгаль добавил, что Украина перестраховалась, заложив большие курсовые и инфляционные показатели. Сейчас, говорит премьер, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию.

Шмыгаль рассказал, как может измениться курс доллара к концу года

"Курс будет колебаться в районе 27-28 грн / доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривен до конца этого года, - высказал мнение глава Кабмина. - Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, хуже. Но в любом случае ситуация является нормальной. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым".

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что экономика Украины начинает оживать, а также назвал причины, которые помогают восстанавливаться украинской экономике в условиях коронакризиса.


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