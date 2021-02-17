НБУ установил курс валют в Украине на 18 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 18 февраля на уровне 27,90 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 33,64 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллар и гривна. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 3 копейки – сегодня он был на уровне 27,83 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение банковского дня снизился на 13 копеек – по состоянию на 17 февраля курс был установлен на уровне 33,77 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 18 февраля. Стоимость золота установлена на уровне 49 643,37 грн за унцию, что на 608,04 грн меньше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 753,95 грн за унцию – на 6,46 грн меньше, чем на 17 февраля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 34 445,85 грн за унцию, что на 1316,77 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 51 039,2 долл. за монету.

Отметим, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, полагая, что у популярной криптовалюты есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. "Комментарии" писали, означают ли активные инвестиции в популярную криптовалюту, что она в скором будущем займет место в наших кошельках и головах.

Напомним, "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, что влияло на курс валют в течение последней недели и какой курс гривны к другим валютам стоит ожидать в ближайшее время, учитывая ситуацию с МВФ.

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