Не доллар: названа лучшая валюта мира в 2020 году

Финансовые эксперты определили лучшую валюту мира в 2020 году. При анализе денежных единиц мира лидерующую позицию получила шведская крона. Основной причиной этого аналитики называют политику банка Швеции, который не снизил ставку под давлением пандемии, несмотря на серьезный удар по экономике страны. Такой информацией делится Bloomberg.

Шведские кроны - лучшая основная валюта

На то, чтобы завоевать позицию лучшей основной валюты, шведской кроне помогло быстрое восстановление после минимума, который был зафиксирован весной.

Шведский Riksbank стал первым центробанком в мире, который на практике применил политику отрицательных ставок.

В июле 2009 года банк снизил ставку, до 0,25%, что, в свою очередь, опустило привязанную к ней ставку по депозитам до 0,25%. Так шведские банкиры отреагировали на мировой кризис тех годов.

В последующие годы Riksbank поднимал ставку репо до 2,00% и опускал до -0,50%. 8 января 2020 года регулятор поднял ее с -0,25% до 0,00%, где она и держится до сегодняшнего дня.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Швеции начнет изучать возможность перехода страны на цифровую валюту, что станет важным шагом для самого безналичного общества в мире. Министр финансовых рынков Пер Болунд сказал, что обзор, начатый в пятницу, как ожидается, будет завершен к концу ноября 2022 года. Дело возглавит Анна Кинберг Батра, бывший председатель финансового комитета Riksbank. Швеция — одна из первых стран в мире, которая рассматривает возможность введения цифровой валюты. Ее центральный банк уже запускает пилотный проект с Accenture Plc по внедрению электронной кроны, основанной на той же технологии блокчейн, которая лежит в основе цифровых валют, таких как биткойн.

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