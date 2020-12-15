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Швеция намеревается полностью перейти на цифровую валюту

Правительство Швеции намеревается на политическом уровне принимать решение о полном внедрении цифровой валюты

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Правительство Швеции начнет изучать возможность перехода страны на цифровую валюту, что станет важным шагом для самого безналичного общества в мире.
Министр финансовых рынков Пер Болунд сказал, что обзор, начатый в пятницу, как ожидается, будет завершен к концу ноября 2022 года. Дело возглавит Анна Кинберг Батра, бывший председатель финансового комитета Riksbank.
Швеция — одна из первых стран в мире, которая рассматривает возможность введения цифровой валюты. Ее центральный банк уже запускает пилотный проект с Accenture Plc по внедрению электронной кроны, основанной на той же технологии блокчейн, которая лежит в основе цифровых валют, таких как биткойн.
Губернатор Стефан Ингвес заявил в октябре, что любое решение о выпуске электронной кроны необходимо принимать на политическом уровне. С точки зрения правительства, Болунд сказал, что "крайне важно, чтобы рынок цифровых платежей функционировал безопасно и был доступен для всех".
"В зависимости от того, как разработана цифровая валюта и какие технологии используются, это может иметь серьезные последствия для всей финансовой системы", — сказал он.
По оценкам Riksbank в октябре, использование наличных денег в Швеции упало до самого низкого уровня за всю историю, поскольку пандемия ускоряет уход от банкнот и монет. Согласно исследованию банка, менее 10% всех платежей в Швеции производятся наличными.
Еще в 2018 году Банк международных расчетов подсчитал, что Швеция является самым безналичным обществом в мире, измеряемым в процентах от валового внутреннего продукта.
Как сообщало издание "Комментарии", криптовалюта Facebook получит новое название.

Швеция намеревается полностью перейти на цифровую валюту

ФОТО: The Block Crypto


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-11/sweden-explores-the-feasibility-of-moving-to-a-digital-currency
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