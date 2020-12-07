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Главная Новости Бизнес финансы Новая кредитная карта Visa предлагает вознаграждение в биткоинах
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Новая кредитная карта Visa предлагает вознаграждение в биткоинах

Сама карта будет металлической, а ее обслуживание обойдется в 200 долларов в год

сегодня, 09:54
Автор:

Елизавета Черных

Visa совместно со стартапом в сфере криптовалют BlockFi выпустит кредитную карту, которая предлагает кешбэк в биткоинах вместо наличных.  

Новая кредитная карта Visa предлагает вознаграждение в биткоинах

ФОТО: Из открытых источников

Пoльзoвaтели кредитной карты Bitcoin Rewards получaт 1,5% от свoих пoкупoк обрaтнo в виде ценного цифрового актива и единовременную сумму в 250 долларов в криптоактиве, если они потратят более 3000 долларов в первые три месяца. Кешбэк будет накапливаться, затем автоматически конвертироваться в биткоины и зачисляться на счет в BlockFi. За такую карту с пользователей будут взиматься 200 долларов  в год. 

Стартап BlockFi сейчас проводит набор желающих получить карту Bitcoin Rewards. Криптовалютная компания отмечает, что получить такую кредитку смогут те, у кого пополнен счет в BlockFi. В январе стартап обнародует список тех, кто сможет получить карту, а уже весной начнет отсылать их пользователям. 

По данным BlockFi, это будет первая кредитная карта в мире криптовалюты, и в первое время она будет доступна только на территории Соединенных Штатов Америки. Однако, стартап призвал людей с других стран записываться в ряды желающих получить кредитку, чтобы в будущем реализовать намерение. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Facebook запустит свою криптовалюту Libra в начале 2021 года. Социальная сеть приступила к тестированию в июне прошлого года. Партнерами Libra являются 27 компаний. В их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify. Планируется запустить только криптовалюту, привязанную к доллару, как сообщает один из источников. Проект должен быть одобрен швейцарским финансовым регулятором FINMA, добавили все три собеседника. Швейцарская компания отказалась давать комментарии. 





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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-01/visa-joins-with-startup-blockfi-for-bitcoin-rewards-credit-card
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