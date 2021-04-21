Образовательный омбудсмен Горбачев просит весь год платить ему повышенную зарплату

По информации источника портала "Комментарии", образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попросил целый год платить ему повышенную заработную плату. Считает, что он "напряжённо работает", а поэтому должен получать по 50% надбавки на регулярной основе. По информации источника портала, об этом говорится в соответствующем письме Службы образовательного омбудсмена.

Сергей Горбачев. Фото из открытых источников

"Прошу согласовать надбавку за сложность и напряженность в работе для образовательного омбудсмена Горбачева Сергея Ивановича в размере 50% к должностному окладу с 1 января по 31 декабря 2021 года", — говорится в письме Службы.

Таким образом, Горбачев, похоже, предварительно уверен, что работа у него все время будет исключительно "напряженной".

При этом, Служба образовательного омбудсмена подает еще и дополнительные прошения о премировании Горбачева каждый месяц.

К примеру, как писал ранее портал "Комментарии", в январе Служба просила выписать омбудсмену премию из госбюджета за то, что он общался с журналистами и давал интервью. Так, Горбачев хотел, чтобы ему согласовали премирование за январь 2021 года за "сложность функциональных обязанностей, добросовестный и безупречный труд, инициативность в работе, выполнение дополнительного объема задач и образцовое выполнение должностных обязанностей".

Напомним, с начала года Служба образовательного омбудсмена из всех полученных обращений полностью обработала только 18,8%. Но такая ее деятельность в течение января-марта обошлась государству в 1,3 млн грн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!