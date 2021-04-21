Образовательный омбудсмен Горбачев просит весь год платить ему повышенную зарплату

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Станислав Молчанов
По информации источника портала "Комментарии", образовательный омбудсмен
Сергей Горбачев попросил целый год платить ему повышенную заработную плату.
Считает, что он "напряжённо работает", а поэтому должен получать по 50%
надбавки на регулярной основе. По информации источника портала, об этом
говорится в соответствующем письме Службы образовательного омбудсмена.
Сергей Горбачев. Фото из открытых источников
Таким образом, Горбачев, похоже, предварительно уверен, что работа у него
все время будет исключительно "напряженной".
При этом, Служба образовательного омбудсмена подает еще и дополнительные
прошения о премировании Горбачева каждый месяц.
К примеру, как писал ранее портал "Комментарии", в январе Служба
просила выписать омбудсмену премию из госбюджета за то, что он общался с
журналистами и давал интервью.
Напомним, с начала года Служба образовательного омбудсмена из всех
полученных обращений полностью обработала только 18,8%. Но такая ее
деятельность в течение января-марта обошлась
государству в 1,3 млн грн.
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