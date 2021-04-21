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Главная Новости Бизнес финансы Образовательный омбудсмен Горбачев просит весь год платить ему повышенную зарплату
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Образовательный омбудсмен Горбачев просит весь год платить ему повышенную зарплату

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, по информации источника, просит 50% надбавки к зарплате и ежемесячные премии

сегодня, 17:13
Автор:

Станислав Молчанов

По информации источника портала "Комментарии", образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попросил целый год платить ему повышенную заработную плату. Считает, что он "напряжённо работает", а поэтому должен получать по 50% надбавки на регулярной основе. По информации источника портала, об этом говорится в соответствующем письме Службы образовательного омбудсмена.

Образовательный омбудсмен Горбачев просит весь год платить ему повышенную зарплату

Сергей Горбачев. Фото из открытых источников

"Прошу согласовать надбавку за сложность и напряженность в работе для образовательного омбудсмена Горбачева Сергея Ивановича в размере 50% к должностному окладу с 1 января по 31 декабря 2021 года", — говорится в письме Службы.

Таким образом, Горбачев, похоже, предварительно уверен, что работа у него все время будет исключительно "напряженной".

При этом, Служба образовательного омбудсмена подает еще и дополнительные прошения о премировании Горбачева каждый месяц.

К примеру, как писал ранее портал "Комментарии", в январе Служба просила выписать омбудсмену премию из госбюджета за то, что он общался с журналистами и давал интервью. Так, Горбачев хотел, чтобы ему согласовали премирование за январь 2021 года за "сложность функциональных обязанностей, добросовестный и безупречный труд, инициативность в работе, выполнение дополнительного объема задач и образцовое выполнение должностных обязанностей".

Напомним, с начала года Служба образовательного омбудсмена из всех полученных обращений полностью обработала только 18,8%. Но такая ее деятельность в течение января-марта обошлась государству в 1,3 млн грн


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Источник: Комментарии
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