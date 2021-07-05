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Главная Новости Бизнес финансы Один из украинских банков анонсировал выпуск карты в биткоинах. Что известно
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Один из украинских банков анонсировал выпуск карты в биткоинах. Что известно

В настоящее время "Монобанк" ждет согласования своего проекта с НБУ

сегодня, 21:35
Автор:

Андрей Ройко

В ближайшие месяцы на украинском банковском рынке может появиться новый продукт — банковская карта в биткоинах. Такой проект анонсировал на своем телеграм-канале сооснователь "Монобанк" Олег Гороховский. По словам Гороховского, в настоящее время уже завершена интеграция с криптобиржей. Будущая карта в биткоинах должна дать "возможность просто, удобно и прозрачно покупать и продавать биток.". Разработка уже завершена и учреждение ждет согласования своего проекта у Национального банка Украины. По ожиданиям Гороховского, ответ "Монобанк" должен получить уже в июле.

Один из украинских банков анонсировал выпуск карты в биткоинах. Что известно

"Монобанк" планирует выпуск банковской карты в биткоинах, фото TK Media

Также сооснователь "Монобанка" анонсировал другие проекты, над которыми еще идет работа в учреждении. В частности, заканчивается разработка и к августу должна быть завершена глубокая интеграция с мобильным оператором. "Все будет просто и красиво", — пообещал банкир.

Не менее глубокую интеграцию Гороховский пообещал и с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Пока проект в активной разработке, а итоговый релиз банк планирует представить осенью текущего года.

"Эквайринг здорового человека. Прекрасный, удобный дружелюбный и очень простой эквайринг без железяк и геморроя", — также пообещал своим читателям Олег Гороховский. Реализация эквайринга намечена на июль-август этого года.
Отметим, что украинские чиновники активно накапливают биткоины. В свою очередь, "Комментарии" сообщали, сколько из них отечественные чиновники задекларировали в 2020 году. А вот в Сальвадоре, биткоины в размере 30 долларов вообще раздают бесплатно!


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Источник: t.me/OGoMono/679
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