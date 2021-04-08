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Главная Новости Бизнес финансы Украинские чиновники активно накапливают биткоины: сколько задекларировали 2020 года
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Украинские чиновники активно накапливают биткоины: сколько задекларировали 2020 года

Больше всего криптовалюта накопили нардепы городских советов

сегодня, 02:52
Автор:

Татьяна Веремеева

Украинские чиновники в декларациях за 2020 год задекларировали 46 351 биткоин. Биткоины в своих доходах за прошлый год задекларировали 652 чиновника: от представителей местной власти до работников министерств и полиции. Такие данные опубликованы сервисом OpenDataBot, специализирующемся на анализе открытых реестров.

Украинские чиновники активно накапливают биткоины: сколько задекларировали 2020 года

Украинские чиновники копят биткоины

По данным сервиса, по состоянию на 5 апреля совокупная стоимость задекларированных биткоинов составляет почти 75 млрд грн..

Больше всего криптовалют оказалось у депутатов городских советов (11%), сотрудников полиции (9%), военных (6%), районных депутатов (6%), прокуроров (4%) и чуть более 3% от общего количества биткоинов, согласно декларациям, у депутатов Верховной Рады.

Больше всего биткоинов задекларировал экс-депутат Днепровской городского совета (партия "Самопомощь") и местный бизнесмен Вячеслав Мишалов — 18 тыс. биткоинов, что согласно нынешнему курсу криптовалюта к доллару эквивалентно более 1 млрд долл.

Второе место среди владельцев биткоинов досталось первому секретарю посольства Украины во Вьетнаме Петру Ленскому, который задекларировал 6528 биткоинов, что составляет около 374 млн долл..

Третье место досталось заместителю главы Одесского областного совета Александр Урбанский с 5328 биткоинами на 305 млн долл..

Напомним, по мнению экспертов, биткоин в апреле может "преподнести сюрпризы". По мнению аналитика Алексея Куща, курс биткоина вполне может войти в новый диапазон котировок 60-70 тыс. Но, как обычно, поведение криптовалют будет мало предсказуемым для широкого рынка. Экономист Владислав Банков считает, что биткоин сохранит восходящий тренд, хотя возможны коррекции. Эксперт напоминает, что для этой валюты обычным делом является движение на 10-15% в течение буквально нескольких дней, то есть рост в любой момент может измениться глубокой коррекцией.


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