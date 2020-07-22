Официальный курс гривны в Украине продолжает рекордно снижаться

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 23 июля на уровне 27,79 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на четверг установлен на уровне 32,19 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 13 копеек – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,66 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 52 копейки – по состоянию на 22 июля курс был установлен на уровне 31,67 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 23 июля. Стоимость золота установлена на уровне 51 624,87грн за унцию, что на 743,4 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 635,55 грн за унцию – на 55,22 грн больше, чем на 22 июля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 24 816,81 грн за унцию, что на 764,57 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 9355 долл.

Напомним, новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что курс его работы в НБУ будет базироваться на четырех основных направлениях: реальное восстановление кредитования (речь о реальном секторе экономики); снижение "плохих портфелей" в банках; сохранение макрофинансовой стабильности; продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами. С какими сложностями он может столкнуться, пытаясь реализовать данные направления работ – об этом "Комментариям" рассказали эксперты.

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