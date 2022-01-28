По уровню девальвации гривна обошла рубль, впереди только замбийская кварча

Как передает портал "Комментарии", по данным агентства "Bloomberg" украинская гривна в 2022 году уже занимает второе место в мире по уровню девальвации по отношению к доллару. Национальная валюта Украины уже даже обошла российский рубль, впереди только замбийская квача.

Гривны. Фото из открытых источников

Bloomberg отмечает, в настоящее время финансовые аналитики называют наращивание российских войск на границе с Украиной одной из главных угроз для мировых рынков, хотя президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что в настоящее время не планирует нападения.

Местные рынки облигаций, валюты и акций, как в Москве, так и Киеве уже пострадали, но эскалация может спровоцировать ажиотаж. Хотя санкции в отношении российских товаров не обсуждались США и Европой, конфликт может дестабилизировать цены на природный газ и пшеницу. Аппетит к казначейским обязательствам США растет, поскольку некоторые инвесторы переводят свои активы в самые безопасные активы. На фоне всего этого гривна в Украине продолжает обесцениваться.

На фоне стремительного падения национальной валюты страны в Нацбанке сделали заявление о том, что поводов для паники и переживаний нет, потому как валютный рынок Украины значительно более устойчив к шокам, чем во время предыдущих кризисов. При этом в обменниках за доллар уже просят 29 гривен, чего не было в стране последние 7 лет.

Украинские банкиры прогнозируют, что гривна на протяжении всего 2022 года будет держаться на грани девальвации, что станет результатом ряда решений в сфере внешней политики. Украинцы надеются, что власти найдут способы, как поддержать гривну, ведь это даст возможность остановить резкий скачок цен на продукты первой необходимости. Однако, в нынешней ситуации уже не все зависит от власти в Украине, ведь внешняя политика может сделать свое дело.

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