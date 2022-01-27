Курс доллара в Украине: эксперт озвучил прогноз на ближайшее время

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что в феврале курс будет колебаться между 28 и 29 грн за доллар. При этом некоторые факторы могут привести к стабилизации и даже укреплению гривны. Об этом эксперт рассказал изданию "Комментарии".

Курс доллара в Украине - фото из открытых источников

"Думаю, с небольшими коррекциями и остановками будем двигаться в сторону девальвации. Есть вариант, что гривна стабилизируется и даже несколько укрепится. К примеру, если аграрии начнут заводить деньги под будущий урожай, посевные работы. Но, скорее всего, курс будет колебаться между 28 и 29 грн за 1 доллар", – сказал Алексей Кущ.

Специалист также предупреждает, что в целом на финансово-экономическую ситуацию в Украине , на инфляционные процессы будет влиять дорожающий импорт, прежде всего энергетический.



По нашему сырьевому экспорту ситуация может быть не так благополучна, как в феврале-2021, когда серьезно росли цены на металл и железную руду. В этом году цена на них, скорее всего, окажется ниже, отмечает Алексей Кущ. При этом инфляция продолжит раскручиваться, подстегиваемая еще и январской девальвацией гривны.

Напомним, что ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на газ и электроэнергию в Украине. Так, прогнозируется, что голубое топливо в ближайшее время может подорожать примерно на 10-20%, смотря по какой стоимости будет закупаться нашей страной.

Ранее эксперты для интернет-издания "Комментарии" озвучили экономический прогноз для Украины на февраль и обозримое будущее, рассказав о существующих рисках, угрозах, вызовах и перспективах.

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