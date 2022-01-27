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Курс доллара в Украине: эксперт озвучил прогноз на ближайшее время

В целом на финансово-экономическую ситуацию в Украине , на инфляционные процессы будет влиять дорожающий импорт, прежде всего энергетический

сегодня, 15:25
Автор:

Елизавета Черных
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Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что в феврале курс будет колебаться между 28 и 29 грн за доллар. При этом некоторые факторы могут привести к стабилизации и даже укреплению гривны.  Об этом эксперт рассказал изданию "Комментарии". 

Курс доллара в Украине: эксперт озвучил прогноз на ближайшее время

Курс доллара в Украине - фото из открытых источников

"Думаю, с небольшими коррекциями и остановками будем двигаться в сторону девальвации. Есть вариант, что гривна стабилизируется и даже несколько укрепится. К примеру, если аграрии начнут заводить деньги под будущий урожай, посевные работы. Но, скорее всего, курс будет колебаться между 28 и 29 грн за 1 доллар", – сказал Алексей Кущ. 

Специалист также предупреждает, что в целом на финансово-экономическую ситуацию в Украине , на инфляционные процессы будет влиять дорожающий импорт, прежде всего энергетический.

По нашему сырьевому экспорту ситуация может быть не так благополучна, как в феврале-2021, когда серьезно росли цены на металл и железную руду. В этом году цена на них, скорее всего, окажется ниже, отмечает Алексей Кущ. При этом инфляция продолжит раскручиваться, подстегиваемая еще и январской девальвацией гривны. 

Напомним, что ранее эксперт рассказал, как изменятся цены на газ и электроэнергию  в Украине. Так, прогнозируется, что голубое топливо в ближайшее время может подорожать примерно на 10-20%, смотря по какой стоимости будет закупаться нашей страной. 

Ранее эксперты для интернет-издания "Комментарии" озвучили экономический прогноз для Украины на февраль и обозримое будущее, рассказав о существующих рисках, угрозах, вызовах и перспективах. 


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Источник: https://money.comments.ua/news/finance/kurs-valyut-i-inflyaciya-v-ukraine-chto-nas-zhdet-v-fevrale-692961.html
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