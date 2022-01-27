Эксперт рассказал, как изменится цена на газ и электроэнергию в Украине в ближайшее время

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг, председателя комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олега Попенко, цена на газ в Украине вырастет на 10- 20%, смотря по какой цене голубое топливо будет закупаться Украиной на бирже. При этом подорожание может произойти в апреле-мае. Об этом эксперт рассказал изданию "Комментарии".

Как изменится цена на газ и электроэнергию в Украине - фото из открытых источников

Что касается электроэнергии, то ее стоимость также пойдет вверх в текущем году — она подорожает примерно на 20-30%. Изменение цены эксперт связывает с ростом стоимости основных составляющих, которые используются при производстве электроэнергии — угля, газа и других как минимум в три раза.

"Не имея прямых контрактов, мы вынуждены будем поднимать цены. Укрэнерго, к слову, в 2021 году уже повысила свои тарифы на 22%", – говорит Олег Попенко.

Кроме того, по мнению специалиста, украинская власть пока не понимает, как выйти из сложившейся ситуации. А поэтому, вероятнее всего, будет продолжать политику Международного валютного фонда, перекладывая все финансовые расходы на обычных граждан.

Отметим, что ранее эксперты рассказали о ситуации на топливном рынке в Украине в феврале, а также спрогнозировали изменения в следующем месяце. Какие факторы могут повлиять на удорожание или удешевление топлива в стране, какую роль может в этом сыграть украинская власть, угроза российского вторжения и погодный фактор - в материале интернет- издания "Комментарии".

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