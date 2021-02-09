Почему мир вскоре откажется от использования наличных денег – прогноз

Прошлый год и пандемия существенно повлияли на финансовое поведение пользователей во всем мире, в частности — с начала 2020-го мы начали опасаться пользоваться наличными. Об этом рассказала порталу "Комментарии" финтех-эксперт, основатель и управляющий партнер международной платформы платежей для бизнеса Fondy Валерия Вагоровская.

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Так, на протяжении нескольких лет ученые из разных стран говорили: патогенных микроорганизмов, "живущих" на одной купюре, хватит на небольшую эпидемию. К примеру, сотрудники Нью-Йоркского университета (США) обнаружили на однодолларовой банкноте около 400 их видов. А весной прошлого года в СМИ снова заговорили о потенциальной опасности "грязных" денег. В Китае наличные из зараженных регионов изымали и сжигали, а в Турции озаботились вопросом дезинфекции купюр внутри банкоматов. Тогда как ВОЗ обтекаемо рекомендовала быть осторожнее и мыть руки после того, как подержали банкноты в руках.

"Будут ли люди в дальнейшем больше пользоваться наличными? Нет, — уверена Вагоровская. — Всего за год даже у ярых противников безналичных расчетов сформировалась новая культура поведения. Не просто привычки – изменилось отношение к финансовым операциям и сервисам онлайн".

Эксперт отмечает, что в любой стране существовал процент людей, которые не доверяли онлайн-платежам. Одни боялись вводить свои данные на платежных страницах, опасаясь мошенничества. Другие, насмотревшись интернет-мемов о покупках в сети, или имея личный негативный опыт, предпочитали съездить в магазин и посмотреть на продукцию "вживую".

"Но целый год в режиме ограничений не оставил пространства для маневра, — говорит финтех-эксперт. — Люди снизили свою тревогу, выбрав известные магазины, которым доверяют и максимально безопасные способы оплаты – через известные платежные системы. Они начали с вопроса собственной безопасности и вдруг обнаружили, что так удобнее, быстрее. Ты можешь всегда выбирать товары, какие тебе нужны, а свободное от поездок по магазинам время тратить на себя".

Перестраиваться пришлось, добавляет Вагоровская, и финансовому сектору. Банки признали, что идентифицировать клиента, открыть счет, оказать ему какую-то услугу, можно без его личного присутствия в отделении. Хотя банковская сфера является одной из самых консервативных.

"Но банкир – не стоматолог, которому нужно ваше физическое присутствие для лечения, — приводит сравнение эксперт. — Поэтому и дальше все будет уходить в онлайн — кредиты, платежи, депозиты, покупка акций... Да, это технологически непросто, и банкам придется вложиться в разработку и внедрение технологий, их безопасность, соответствие требованиям регулятора".

В частности, придется внедрять технологии по удаленной идентификации. Но точка невозврата в изменении соотношения оффлайн\онлайн платежей в пользу онлайна, по мнению Вагоровской, уже пройдена. Резюмируя, она призывает: "чем раньше мы адаптируем свой бизнес и свои финансы к новым условиям работы, тем безболезненнее пройдет для нас этот переход".

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