Почему мир вскоре откажется от использования наличных денег – прогноз

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Прошлый год и
пандемия существенно повлияли на финансовое поведение пользователей во всем
мире, в частности — с начала 2020-го мы начали опасаться пользоваться наличными.
Об этом рассказала
порталу "Комментарии" финтех-эксперт, основатель и управляющий партнер
международной платформы платежей для бизнеса Fondy Валерия Вагоровская.
Фото из открытых источников
Так, на
протяжении нескольких лет ученые из разных стран говорили: патогенных
микроорганизмов, "живущих" на одной купюре, хватит на небольшую
эпидемию. К примеру, сотрудники Нью-Йоркского университета (США) обнаружили на
однодолларовой банкноте около 400 их видов. А весной прошлого года в СМИ снова
заговорили о потенциальной опасности "грязных" денег. В Китае
наличные из зараженных регионов изымали и сжигали, а в Турции озаботились
вопросом дезинфекции купюр внутри банкоматов. Тогда как ВОЗ обтекаемо
рекомендовала быть осторожнее и мыть руки после того, как подержали банкноты в
руках.
Эксперт отмечает,
что в любой стране существовал процент людей, которые не доверяли
онлайн-платежам. Одни боялись вводить свои данные на платежных страницах,
опасаясь мошенничества. Другие, насмотревшись интернет-мемов о покупках в сети,
или имея личный негативный опыт, предпочитали съездить в магазин и посмотреть
на продукцию "вживую".
Перестраиваться
пришлось, добавляет Вагоровская, и финансовому сектору. Банки признали, что
идентифицировать клиента, открыть счет, оказать ему какую-то услугу, можно без
его личного присутствия в отделении. Хотя банковская сфера является одной из
самых консервативных.
В частности, придется
внедрять технологии по удаленной идентификации. Но точка невозврата в изменении
соотношения оффлайн\онлайн платежей в пользу онлайна, по мнению
Вагоровской, уже пройдена. Резюмируя, она призывает: "чем раньше мы адаптируем
свой бизнес и свои финансы к новым условиям работы, тем безболезненнее пройдет
для нас этот переход".
Как сообщалось,
эксперты спрогнозировали, что будет происходить с экономикой
Украины в 2021 году.
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