Повышение учетной ставки НБУ: оправдан ли такой шаг

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25%. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное решение НБУ.

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Радикальные шаги важны для экономики в военное время



Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает решение НБУ абсолютно логичным.

"Можно только приветствовать, что они не побоялись пойти на такой радикальный шаг. Он нужен для экономики Украины", – отмечает эксперт.

Приведенные аргументы (что повышение учетной ставки до 25% ослабит давление на валютном рынке, поможет защитить гривневые доходы и сбережения граждан, обеспечит курсовую стабильность и сдержит инфляционные процессы во время войны) Сергей Фурса считает адекватными, а политику НБУ – правильной.

Это однозначный маркер, что у нас будет рост инфляции в этом году



Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич называет решение НБУ поднять учетную ставку сразу на 15% громом среди и без того не ясного финансового неба Украины.

"Такое резкое повышение ставки и до такой заоблачной цифры – это однозначный маркер для всех предпринимателей (как внутренних, так и внешних), что у нас инфляция в этом году будет в районе 30%. Ранее ставка НБУ плюс-минус равнялась индексу инфляции. То есть, нам дали понять, что гривня обесцениться минимум на 25%", – говорит Сергей Доротич.

Он признался, что не понимает, зачем НБУ предпринял такие действия. И подчеркнул, что не знает ни одного случая получения кредита бизнесом после 24 февраля – начала широкомасштабной российской агрессии.

"Знаю попытки многих коллег взять кредит. Но ни один банк не удовлетворил из запрос, аргументируя это военным положением. Что логично. Во время активных боевых действий никто не будет рисковать, выдавая кредит. Потому что не сегодня-завтра может прилететь ракета, случиться всё, что угодно. Потому я и не понимаю логики решения главного финансового регулятора", – признался эксперт.

Он напоминает, что в Турции процент, под который можно получить кредиты, меньше инфляции. Так, поясняет Сергей Доротич, стимулировалось и стимулируется турецкое производство.

"За счет такой разумной монетарной политики турецкие товары захватывают всё новые и новые рынки – и экономика этой страны развивается. В Украине же, где учетная ставка и ранее была довольно высокой, поднятие ее до 25% фактически ставит крест на всех возможных бизнес-проектах. И на Украине как на территории, где еще хоть как-то может развиваться предпринимательство, инвестирование. Это однозначный сигнал для любого предпринимателя – сворачивать бизнес-инициативы и искать другие гавани для их развития. При ставке НБУ в 25% говорить о существовании бизнеса в Украине не приходится. Сейчас будут формироваться новые цены, с закладыванием туда планового роста примерно на четверть, чтобы покрыть этот маркер. Во избежание ситуации, когда ты продаешь товар за деньги, за которые не сможешь даже закупить производные для его изготовления. Не будем забывать, что мы импортозависимая страна. У нас множество комплектующих, составляющих, даже при изготовлении продуктов питания (которые без упаковки не продаются) завязаны на импортное сырье. Которое будет сейчас расти в цене не только из-за военных действий, но и по причине обесценивая национальной валюты. Очень, мягко говоря, странное решение НБУ", – считает эксперт.

Он не исключает, что кто-то, возможно, получал некие льготные кредиты – и решили подобным образом закрыть эту возможность. Но сделать это, уверен Сергей Доротич, можно было как-то иначе.

"А давать такой громкий сигнал, взвинчивать "учетку" с 10 до 25% — это эффект разорвавшейся бомбы. Даже если вы видите, что инфляция идет, что ее нужно сделать управляемой, поднимайте ставку постепенно, – размышляет эксперт. – Каждый месяц понемногу, на 2-3%. Но не так".

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