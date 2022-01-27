Появилась новая криптовалюта, курс которой начал быстро расти

Шуточные публикации в Сети привели к появлению новой криптовалюты. Об этом пишет издание IXBT

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Всё началось несколько дней назад, когда известный американский миллиардер Илон Маск написал в социальной сети Twitter, что съест еду сети ресторанов быстрого питания McDonald's во время телеэфира, в случае если та начнет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве платы за свою продукцию.

Ответ McDonald's не заставил себя ждать. Уже спустя несколько часов, на официальной страничке компании в Twitter появился ответ Маску. Представители компании написали следующее: "Только в том случае, если Tesla начнёт принимать Grimacecoin".

После этих заявлений в сети Binance Smart Chain появилось сразу несколько цифровых монет с таким названием. Цена на одну из них всего за несколько часов взлетела с 0,0007 доллара до двух долларов. Со временем стоимость снизилась до 60 центов за одну монету.

Стоимость еще одной криптовалюты с таким же названием, которая была создана в сети Ethereum, выросла на 56 тысяч процентов и составляла 0,004074 доллара.

В настоящее время монету уже успели купить более тысячи человек, а её рыночная капитализация достигла шести миллионов долларов.

Для справки: Grimace персонаж из вселенной Макдоналдс. Был придуман во второй половине прошлого века и использовался в рекламных кампаниях сети фаст-фуд ресторанов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в космосе был обнаружен удивительный объект. По словам ученых, такое небесное тело им удалось зафиксировать впервые. Также они установили, где он находится.

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