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Появилась новая криптовалюта, курс которой начал быстро расти

Одну из монет Grimacecoin уже успели купить более тысячи человек

сегодня, 14:16
Автор:

Денис Подставной
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Шуточные публикации в Сети привели к появлению новой криптовалюты. Об этом пишет издание IXBT 

Появилась новая криптовалюта, курс которой начал быстро расти

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Всё началось несколько дней назад, когда известный американский миллиардер Илон Маск написал в социальной сети Twitter, что съест еду  сети ресторанов быстрого питания McDonald's во время телеэфира, в случае если та начнет принимать криптовалюту Dogecoin в качестве платы за свою продукцию. 

Ответ McDonald's не заставил себя ждать. Уже спустя несколько часов, на официальной страничке компании в Twitter появился ответ Маску. Представители компании написали следующее: "Только в том случае, если Tesla начнёт принимать Grimacecoin".

После этих заявлений в сети Binance Smart Chain появилось сразу несколько цифровых монет с таким названием. Цена на одну из них всего за несколько часов взлетела с 0,0007 доллара до двух долларов. Со временем стоимость снизилась до 60 центов за одну монету. 

Стоимость еще одной криптовалюты с таким же названием, которая была создана в сети Ethereum, выросла на 56 тысяч процентов и составляла 0,004074 доллара. 

В настоящее время монету уже успели купить более тысячи человек, а её рыночная капитализация достигла шести миллионов долларов. 

Для справки: Grimace персонаж из вселенной Макдоналдс. Был придуман во второй половине прошлого века и использовался в рекламных кампаниях сети фаст-фуд ресторанов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в космосе был обнаружен удивительный объект. По словам ученых, такое небесное тело им удалось зафиксировать впервые. Также они установили, где он находится. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине начала работать новая мошенническая схема для обмана граждан. Стало известно, как она работает и с чем связана. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/01/27/mcdonald-s-grimacecoin.html
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