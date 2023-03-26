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Предприниматели назвали основные проблемы для бизнеса в Украине: коррупция далеко позади

Украинские бизнесмены указали самые большие проблемы для бизнеса во время войны

сегодня, 11:35
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Автор:

Slava Kot

В феврале Институт экономических исследований и политических консультаций провел опрос среди украинских предпринимателей о самых больших проблемах для ведения бизнеса во время войны. Оказалось, что коррупция не больше всего волнует украинских бизнесменов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Finance.ua.

Предприниматели назвали основные проблемы для бизнеса в Украине: коррупция далеко позади

Трудности украинских бизнесменов. Фото из открытых источников

Во время опросов двумя основными проблемами для ведения износа украинские предприниматели указали перебои с электроснабжением и ростом цены и товары или сырье. За эти два варианта проголосовало 68% опрошенных. В период с ноября по январь на проблемы с электроэнергией указывалось около 80% украинских бизнесменов. Третьей самой большой проблемой оказались сложности с перевозкой товаров по Украине – 51% опрошенных указали этот вариант.


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Следующими проблемами для украинского бизнеса оказались: опасность работы из-за войны – 40%; проблемы с цепями снабжения – 37%; уменьшение спроса на сервисы либо продукцию – 35%; недостаточное количество рабочей силы – 26%.

Всего 2% украинских предпринимателей отметили, что во время войны у них не было проблем с ведением бизнеса. Наименьшими проблемами во время войны для бизнесменов стали блокирование налоговых накладных – 4%, повреждение имущества и коррупция – по 5%.

Просмотреть инфографику с наибольшими проблемами для ведения бизнеса во время войны в Украине можно ниже:

Предприниматели назвали основные проблемы для бизнеса в Украине: коррупция далеко позади - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шансах на аренду в IT: сколько процентов украинцев получают работу.

Также "Комментарии" писали о том, что в Швейцарии забросали банк яйцами: какая причина.



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Источник: https://news.finance.ua/ua/pidpryyemci-nazvaly-osnovni-problemy-vedennya-biznesu-pid-chas-viyny-infohrafika
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Обсуждения

соляник

сегодня, 10:42

Предпрепиматели - это 1 % населения Украины, а мнение 99 % населения режиму, что до ЖОПЫ? - МЫ ДЛЯ РЕЖИМА НАВЕРНО "ЧЕРНЬ И БЫДЛО"! Я знаю, что говорю - я инвалид армии! Свяжитесь со мной - я объясню это реальными доказательствами!


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