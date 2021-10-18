Приватбанк ограничивает переводы с карты на карту: кого затронут новые правила

КБ "Приватбанк" информирует своих пользователей о нововведениях при переводе средств с карты на карту. Соответствующее объявление размещено на сайте финансового учреждения.

Новые правила переводов через Приватбанк для карт Visa/Mastercard - фото из сети

Банковские карты Visa / Mastercard с октября 2021 г. получат коррективы для осуществления денежных p2p-переводов, то есть переводов "peer-to-peer", "от лица к лицу", с карты на карту. Они касаются ограничения количества транзакций в течение месяца — с 1-го по 30/31-го числа:

— отправители средств могут осуществить

по Украине — до 100 переводов/мес.;

за пределы Украины — до 25 переводов/мес .;

— получатели средств могут осуществить

по Украине — до 100 переводов/мес.;

за пределы Украины — до 30 переводов/мес.

Новые правила вводятся в соответствии с требованиями финансового мониторинга и платежных систем. Они затронут лишь 0,3% клиентов, утверждает учреждение. Подавляющее большинство — 99,7% — не совершают такое количество транзакций в течение месяца.

ФЛП-и, волонтеры, благотворительные организации, сборщики средств на лечение детей в течение месяца осуществляют больше денежных переводов. Приватбанк советует, как действовать в таких случаях:

1. Если карта используется для перевода благотворительных средств, нужно обратиться на номер 3700 или в чат "Помощь онлайн". Статус благотворителя подтверждается предоставлением или ссылок из социальных сетей, или соответствующих документов. После этого в течение одного рабочего дня карта переведется в категорию безлимитных.

2. ФЛП-и для своей предпринимательской деятельности должны иметь отдельную карточку в соответствии с законодательством Украины. Счета физического лица-предпринимателя относятся к категории безлимитных и не имеют ограничений. Если человек использует личную карточку для бизнеса на интернет-площадках, то необходимо начать действовать по закону: оформить предпринимательскую деятельность и создать соответствующий счет.

Согласно отчету ПриватБанка в 2020 г. его услугами пользовались 17,8 млн граждан и 818 тыс. предпринимателей, из них сервисом Приват24 — 12,6 млн. Если предположить, что все они хотя бы по разу осуществили перевод р2р, то новации коснутся до четырех млн. клиентов.

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, как Приватбанк защитит клиентов от мошенников с помощью паспорта.







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