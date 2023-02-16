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Приватизация на фоне войны: сколько денег от продажи госимущества уже поступило в 2023 году

Фонд госимущества уже выходит на средние показатели прошлого года

сегодня, 16:45
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Автор:

Давиденко Евгения

С начала года в государственный бюджет поступило 645 млн гривен от приватизации государственного имущества. Из них 464 млн гривен только за 14 дней февраля. Об этом в соцсети Facebook написала народная депутат, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Приватизация на фоне войны: сколько денег от продажи госимущества уже поступило в 2023 году

Фото: pixabay



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“После небольшой паузы в январе Фонд выходит на средние показатели прошлого года (и надеюсь превзойдет их). После запуска малой приватизации по новому закону в сентябре прошлого года, в государственный бюджет ежемесячно поступало в среднем около 470 млн гривен”, — написала она.


Нардепка отметила, что всего за 2022 год благодаря аукционам малой приватизации государству удалось выручить 1,7 млрд гривен. Самыми дорогими объектами, за которые уже поступили средства в этом году, стали: Усть-Дунайский порт (за него получили 201 млн грн), гостиница "Власта" во Львове (115 млн грн), Сторонибабский спиртзавод (142 млн грн) и Жовтневый спиртзавод (85 млн грн).


"Приватизация стимулирует деловую активность, потому что объекты государственной собственности — это хорошие площадки для старта и релокации бизнеса (у них есть подведенные коммуникации и инфраструктура), а у государства объективно нет сегодня ресурса на модернизацию старых государственных компаний", — написала Подласа.


Кроме того, выручка от приватизации направлена преимущественно на нужды обороны.


Ранее мы пригласили экспертов прокомментировать решение правительства продавать российские активы в Украине на открытых аукционах. По словам экономиста Андрея Новака, идея сама по себе правильная, но для нее нужно удачное время, ведь стоимость всех активов на территории государства, где происходит война, минимальна. Потребность в конфискации имущества России никто не ставит под сомнение, говорит экономист Дмитрий Яблоновский. Другой вопрос – что с ним делать. Государство может или каким-либо образом его сохранять, использовать, но возникает вопрос: эффективно ли оно как собственник? Кроме того, оно уже имеет более 3,5 тысячи предприятий. Вторая альтернатива – продать это имущество. Последняя альтернатива верна, это нужно делать на конкурентных началах, через аукционы, заметил Яблоновский.



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Источник: https://www.facebook.com/roksolana.pidlasa/posts/pfbid028pKgqms9HYtnVAJDoccHsMmP6qBY6Wgm4MFRUHsqEzgzC45PTxcWVf12nRE6pnbkl
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