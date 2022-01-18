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Продажи популярного алкогольного напитка в мире взлетели почти на треть

Основным потребителем коньяка стали Соединенные Штаты, которые закупили больше половины всего произведенного напитка

сегодня, 11:14
Автор:

Елизавета Черных
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По данным Национального межпрофессионального бюро коньяка (BNIC), выручка от продажи алкогольного напитка в 2021 году выросла на 30,9%. Речь идет о коньяке, который производят в определенных французский регионах. По официальным оценкам, производители напитка из Франции заработали свыше 4 млрд долларов в прошлом году, пишет Forbes. 

Продажи популярного алкогольного напитка в мире взлетели почти на треть

Продажи популярного алкоголя в мире взлетели почти на треть - фото из открытых источников

Отмечается, что производственные объемы были повышены до 223,2 млн бутылок, что в процентах на 16,2%. Такие результаты, отмечают эксперты, связаны с относительным ростом выдержанных напитков, а также высокими оценками коньяка на оживленном рынке. 

По данным BNIC, продажи алкогольного напитка оказались выше, чем в 2019 году, до коронавирусной пандемии. 

При этом главным импортером французского алкоголя специалисты называют Соединенные Штаты Америки, которые закупили свыше 50% произведенного напитка — 115 млн бутылок. На втором месте Китай, который приобрел 34 млн бутылок. 

Европейские страны продемонстрировали рост импорта коньяка на 8,1% по сравнению с 2020 годом, закупив 37,1 млн бутылок. 

Напомним, что с 1 января в Украине взлетели цены на алкогольные напитки. Стоимость спиртного подскочила в связи с принятым Верховной Радой в ноябре 2021 года закона №5600. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что несмотря на положительные результаты от приватизации отечественных спиртзаводов, пока не удалось кардинально изменить ситуацию с теневым оборотом алкоголя. На сегодняшний день сосчитать общие поступления от спиртзаводов в бюджет стало тяжелее. Глава "Укрспирта" отмечал, что в прошлом году максимальные отчисления составляли более полумиллиона гривен налогов.


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Источник: https://www.forbes.ru/biznes/452739-proizvoditeli-kon-aka-zaavili-o-roste-prodaz-po-vsemu-miru-na-tret?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=prodazhi-konyaka-po-vsemu-miru-vyrosli-po
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