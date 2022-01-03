Алкоголь и сигареты взлетят в цене в 2022 году: как изменится стоимость

Цены на алкогольные напитки и табак с 2022 года пойдут вверх. Изменения стоимости предусмотрены законом №5600, который парламент принял в ноябре прошлого года. Сколько придется доплачивать украинцам за сигареты и спиртное, рассказал "Апостроф".

Алкоголь и сигареты взлетят в цене в 2022 году - фото из открытых источников

В 2021 году акциз на литровое пиво составлял 2,78 грн, в наступившем 2022 году на пиво 4% крепости акциз сократится до 2,39 грн, но поднимется в цене вдвое на пиво 8% крепости — до 4,88 грн. Крепкое спиртное подорожает на 5%.

На 20% вырастет стоимость табачных изделий. Кроме того, акциз на сигареты в Украине будет расти каждый год, что предусмотрено законодательством. Наша страна обязалась повышать акциз на табачные изделия в соответствии с соглашением с ЕС. Пачка сигарет будет расти в цене, пока она не достигнет европейского уровня. После очередного повышения стоимость пачки составит 50 гривен.

Отметим, что по данным аналитиков, курильщики в Украине тратят на табачные изделия более 830 долларов в год. Эта сумма равна 15% среднего дохода жителей страны. При этом пачка в 2021 году в среднем стоила 2,26 долларов. Как стоимость сигарет отличается в разных странах, читайте в материале издания "Комментарии".

Ранее также сообщалось, что в 2022 году стоимость на продукты в Украине будет расти. По словам экспертов, в первую очередь подорожают продукты, которые напрямую привязаны к мировым ценам, например, мясо, пшеница, кукуруза, масло и т.д. в 2022 году инфляция планируется в пределах Стоимость продуктов питания в стране пойдет вверх в наступившем году, но темпы инфляции будут замедляться.

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