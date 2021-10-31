Согласно исследованию аналитиков Picodi.com, курильщики в Украине тратят на сигареты порядка 823 долларов в год. Такая сумма достигает 15% от среднего дохода украинцев в год после уплаты необходимых налогов. При этом пачка в стране стоит в среднем 2,26 долларов, пишет UBR.

Украинцы тратят на сигареты более 800 долларов в год: сколько стоит пачка в других странах - фото из открытых источников

Специалисты отмечают, что Украина располагается на 19 месте в рейтинге из 104 стран по стоимости сигарет. Например, в Польше (57 позиция в рейтинге) пачка обойдется около 4,65 долларов, а в Молдове (11 позиция) — 1,68 долларов.

В свою очередь дороже всего сигареты стоят в Австралии. За пачку в среднем просят 25,63 доллара. Отмечается, что такая стоимость — результат политики власти, которая направлена на снижение количества курильщиков в стране. В тройку стран, где сигареты стоят дороже всего, также входят Ирландия — 16, 49 долларов и Англия — 15,66 долларов.

При этом самая низкая стоимость сигарет в Нигерии — 0,97 долларов за пачку, а также в Казахстане — 1,18 долларов.

Что касается трат курящих людей, то Албания лидирует в рейтинге среди европейских стран. Жители тратят 23% заработка на сигареты в год. Это составляет порядка 1140 долларов.

Отмечается, что, по данным за 2019 год, всего в мире около 1,14 млрд курильщиков. Во Всемирной организации здравоохранения называют такое количество табачной эпидемией, убивающей около 8 млн человек каждый год.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в Украине ожидается существенное подорожание сигарет, которое произойдет в январе следующего года. Такие процессы предусмотрены украинским законодательством.

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