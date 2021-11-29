Прогноз цен на топливо в Украине на декабрь: к чему готовиться автомобилистам

В последнее время цены на топливо на автозаправках Украины – боль для автомобилистов, ведь после существенного их прыжка, пока о снижении никто не говорит. В интервью порталу "Комментарии" наши эксперты поделились своим прогноз цен на топливо в Украине на декабрь, указав, какие факторы могут повлиять на подорожание (удешевление).

Цены на топливо. Фото: Fotodom

Политические интриги могут всерьез нивелировать ожидаемое снижение цен на внешнем рынке нефтепродуктов

Эксперт рынка нефтепродуктов, гендиректор ТД "SunOil" (сеть из 140 АЗС) Леонид Косянчук отмечает, что через несколько дней рынок войдет в так называемую "мертвую зону" потребления.

"Традиционно, в период декабрь-февраль потребление снижается до минимума, как и уровень рентабельности розничного сегмента рынка нефтепродуктов. Негативные ожидания нефтетрейдеров усугубляются еще и неблагоприятной ситуацией с появлением новых штаммов коронавируса (Covid Omicron), на что уже отреагировали фьючерсные нефтяные котировки: падение составило до 14% . Не последнюю, хоть и кратковременную, роль здесь сыграла еще и инициатива США об открытии своих стратегических сырьевых запасов. Свое слово может сказать и результат саммита участников группы ОПЕК+, если они примут решение о приостановке исполнения плана по увеличению нефтедобычи 2 декабря этого года", – прогнозирует Леонид Косянчук.

Он акцентирует, что вслед за нефтяными котировками обрушились и мировые финансовые рынки из-за опасений, что быстрое распространение Covid Omicron может замедлить восстановление мировой экономики – и, как следствие, обвалит спрос на топливо.

"Особенно, это касается спроса на авиатопливо, которое, как известно, тоже является продуктом нефтепереработки. Так что нам осталось, как говорится, "запастись попкорном" и приготовиться", – отмечает эксперт.

Что касается конкретно рынка Украины, то здесь, по мнению Леонида Косянчука, может "добавить масла в огонь" и падение стоимости национальной валюты.

"За последнюю неделю гривна обесценилась почти на 1 грн/доллар. Похоже, оставшиеся еще инвесторы начали фиксировать прибыль и выводить средства из-за панических настроений в обществе в ожидании агрессии РФ "государственного переворота", анонсированного президентом страны , – поясняет эксперт. – Эти политические интриги могут всерьез нивелировать для нас ожидаемое снижение цен на внешнем рынке нефтепродуктов. Дождемся, однако, ЦУ от Минэкономики, которое выйдет к концу недели. Именно это и определит ценовую политику розницы на первую декаду декабря".

Серьезных колебаний цен на бензин в декабре внутри Украины не предвидится

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что топливо из нефтепродуктов в декабре вряд ли подорожает.

"Разные колебания на рынке, которые происходили касательно дизтоплива, автогаза (пропан-бутана), отошли в прошлое. Основной фактор, как и ранее — цена нефти на мировых рынках, а также курс валюта", – говорит эксперт.

Он подчеркивает, что нефть колеблется сейчас в коридоре 70-80 долларов за баррель. Но на ситуацию может повлиять новый штамм вируса, который создает напряженную ситуацию на биржах. Соответственно, цены колеблются.

"Впрочем, на данный момент серьезных колебаний цен на бензин в декабре внутри Украины не предвидится. Если понижение и будет, то в рамках 50 копеек. Касательно валюты – ситуации хуже, – отмечает Юрий Корольчук. – Видим уже более 27 грн за доллар. И это – существенное укрепление доллара, почти на 60-70 копеек. Впрочем, пока эти колебания (нефти на рынках – чуть назад, доллара в Украине – чуть вперед) создают определенный баланс. И в декабре вряд ли что-то существенно изменится. Даже участившиеся разговоры в стиле "Путин нападет" (что вряд ли) никак не влияют на ситуацию с ценами на нефтепродукты, как, впрочем, и на газ".

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