Прожиточный минимум: на сколько вырастет в 2021 году и достаточно ли этого украинцам

Сейчас в Украине установлен прожиточный минимум на уровне 2118 грн, а с 1 декабря будет 2189 грн. Именно такую сумму, которой для проживания должно хватать украинцам в месяц, предусматривает закон о госбюджете. Вчера, 5 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021. Документ поддержали 275 нардепов.

Так, в следующем году устанавливается прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

— 2189 грн — с 1 января 2021 года;

— 2294 грн — с 1 июля;

— 2393 грн — с 1 декабря.

Кроме того, для детей до 6 лет предусмотрены

— с января — 1921 грн;

— с июля — 2013 грн;

— с декабря — 2100 грн.

Для детей от 6 до 18 лет следующие показатели:

— с января — 2395 грн;

— с июля — 2510 грн;

— с декабря — 2618 грн.

Тогда как трудоспособным лицам определяется:

— с января — 2270 грн;

— с июля — 2379 грн;

— с декабря — 2481 грн.

Прожиточный минимум трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, составляет с начала 2021 года 2102 грн. Такая же сумма прописана для трудоспособных лиц, применяющаяся для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами.

Тогда как минимум трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, равна с января 1000 грн.

Лицам, утративших трудоспособность, предусмотрено от 1769 грн в январе, 1854 грн — июле, 1934 — декабре 2021 года.

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает, что прожиточный минимум (ПМ) у нас практически никогда не отвечал реальному положению вещей.

"Его привязывают к значительной части расчетов, касающихся и минимальной зарплаты, и выплат, которые делаются людям из бюджета. Но если бы показали реальный ПМ, просто не нашлось бы средств, чтобы делать соответствующие выплаты, — объясняет эксперт. — Это создает условия для постоянной демагогии. Те, кто в оппозиции, всегда говорят, что власть врет, потому что ПМ не имеет отношения к реальности. И это правда. Через некоторое время оппозиция сама может стать властью. Но ситуация с ПМ не меняется".

Борис Кушнирук отмечает, что в сторону повышением ПМ следует двигаться постепенно, оценивая реальные возможности экономики. А она у нас — слабая.

"Украинская экономика имеет сырьевой характер. Мы выпускаем мало продукции с высокой добавленной стоимостью. В итоге — в казне мало средств, зарплаты, пенсии, другие выплаты — на низком уровне. И через год-два такое не исправить. Нужны стратегия, поступательное движение, профессиональные действия на всех уровнях", — объясняет эксперт.

Напомним, ранее эксперты оценили бюджет Украины, предусмотренный на 2021 год.

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