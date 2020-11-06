Прожиточный минимум: на сколько вырастет в 2021 году и достаточно ли этого украинцам

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Таисия Ерохина
Сейчас в Украине установлен прожиточный минимум на уровне 2118 грн, а с 1 декабря будет 2189 грн. Именно такую сумму, которой для проживания должно хватать украинцам в месяц, предусматривает закон о госбюджете. Вчера, 5 ноября, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Государственного бюджета на 2021. Документ поддержали 275 нардепов.
Так, в следующем году устанавливается прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:
— 2189 грн — с 1 января 2021 года;
— 2294 грн — с 1 июля;
— 2393 грн — с 1 декабря.
Кроме того, для детей до 6 лет предусмотрены
— с января — 1921 грн;
— с июля — 2013 грн;
— с декабря — 2100 грн.
Для детей от 6 до 18 лет следующие показатели:
— с января — 2395 грн;
— с июля — 2510 грн;
— с декабря — 2618 грн.
Тогда как трудоспособным лицам определяется:
— с января — 2270 грн;
— с июля — 2379 грн;
— с декабря — 2481 грн.
Прожиточный минимум трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, составляет с начала 2021 года 2102 грн. Такая же сумма прописана для трудоспособных лиц, применяющаяся для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами.
Тогда как минимум трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, равна с января 1000 грн.
Лицам, утративших трудоспособность, предусмотрено от 1769 грн в январе, 1854 грн — июле, 1934 — декабре 2021 года.
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает, что прожиточный минимум (ПМ) у нас практически никогда не отвечал реальному положению вещей.
Борис Кушнирук отмечает, что в сторону повышением ПМ следует двигаться постепенно, оценивая реальные возможности экономики. А она у нас — слабая.
Напомним, ранее эксперты оценили бюджет Украины, предусмотренный на 2021 год.
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