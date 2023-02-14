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Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги

Названы крупнейшие банки Украины

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

По состоянию на 1 января 2023 года в 67 банках находилось 933,6 млрд. гривен средств физических лиц (из которых средства к вопросу — 606,9 млрд. гривен). Больше вкладов в государственном ПриватБанке – 333,9 млрд гривен. Как сообщает "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги

Гривны. Фото: из открытых источников

По данным НБУ, на второй позиции государственный Сбербанк – 166,7 млрд. гривен.


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Далее разместился банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк – 57,2 млрд. гривен и частный Универсал Банк – 49,2 млрд. гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк – 43 млрд гривен. Несколько отстал по количеству капитала банк ПУМБ, он с 38,0 млрд гривен на шестом месте.

Следует отметить, что в январе 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в национальной валюте для населения были на уровне 10,6% годовых. По сравнению с концом 2022 года ставки практически не изменились.

Ниже в таблице вы можете ознакомиться в первой 20 банках, которым больше всего доверяют украинцы по сохранению своих сбережений.

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Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги - фото 2




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Источник: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1
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