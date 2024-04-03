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Рейтинг самых дорогих украинских брендов: кто на первом месте

Список самых дорогих брендов Украины по оценке компании MPP Consulting, которая учитывала финансовые, технологические, инвестиционные и другие факторы.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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Самым дорогим украинским брендом признана логистическая компания доставки "Новая Почта". По исследованиям MPP Consulting стоимость этой торговой марки составляет около 192 млн. долларов. В статье вы узнаете о 10 самых дорогих украинских брендах.

Рейтинг самых дорогих украинских брендов: кто на первом месте

Украинские бренды. Фото из открытых источников

Компания MPP Consulting в своем исследовании учитывала несколько основных факторов для оценки стоимости украинских брендов, в частности, инвестиционный, технологический, конкурентный географический и финансовый факторы.

По этим подсчетам самой дорогой отечественной компанией стала "Новая Почта" – 192 млн долларов. На втором месте в рейтинге украинских брендов оказалась сеть супермаркетов АТБ – 185 млн долларов. Тройку лидеров замыкает государственный "ПриватБанк" – 156 млн долларов.

Показатель стоимости более чем в 100 млн также преодолел онлайн-ритейлер Rozetka, которую оценили в 143 млн долларов. А на пятом месте оказалась автозаправочная компания ОККО – 90 млн долларов.

Основатель MPP Consulting Павел Мельник указывает, что по сравнению с прошлыми годами большинство украинских брендов имеют более низкую стоимость. По его словам, это связано с падением экономики и ухудшением инвестклимата в Украине из-за войны. Несмотря на это, Мельник считает, что у украинских компаний высокий потенциал для роста в будущем.

5 самых дорогих украинских брендов:

  • — "Новая Почта" – 192 млн долларов;
  • — АТБ – 185 млн долларов;
  • — "ПриватБанк" – 156 млн долларов;
  • — Rozetka – 143 млн долларов;
  • — ОККО – 90 млн долларов.

В десятку самых дорогих брендов Украины также попали: Roshen, "Киевстар", "Наша ряба", "Олейна", водка "Хортица".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что означают названия известных украинских компаний, в частности, АТБ, "Сильпо" и ДТЭК.

Также "Комментарии" писали о самых дорогих брендах мира.



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Источник: https://biz.nv.ua/ukr/markets/naydorozhchi-brendi-ukrajini-2023-yaka-kompaniya-koshtuye-naybilshe-i-hto-potrapiv-u-top-10-50359609.html
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