Рынок фриланса в Украине бьет рекорды: Причины и перспективы

В первые месяцы 2023 года спрос на фрилансеров на украинском рынке труда вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишут "Комментарии" со ссылкой на сервис Freelancehunt.



Спрос на фрилансеров в Украине вырос на 84%

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"Мы подходим к отметке в 20 000 зарегистрированных новых специалистов в месяц. Начало года ознаменовалось очередными пиками, которые были даже выше роста в первые месяцы войны", — рассказал руководитель Freelancehunt Валентин Зюзин.

Факторы, повлиявшие на рынок фриланса в Украине:

- большинство претендентов рассматривают фриланс как постоянное, а иногда и единственное рабочее место. В Европе и США этот показатель составляет около 70%, при том в Украине в прошлом году он приблизился к 56%;

- на фрилансе в основном работают довольно квалифицированные специалисты – в среднем это люди 24-45 лет, с имеющимся опытом 2-5 лет, при том, 80% из них имеют высшее образование;

– это реальная возможность для квалифицированных специалистов получать больше, чем зарплата в офисе на постоянной работе;

– основной спрос в Украине на услуги таких фрилансеров создает малый и средний бизнес. Так, в США 70% предпринимателей уже сотрудничали со специалистами на удаление, 81% из них хочет и в дальнейшем нанимать фрилансеров, а 83% говорят, что фрилансеры существенно помогли развитию их бизнеса;

- IT, дизайн и маркетинг — категории, что стали наиболее популярными и очевидно пользуются достаточным спросом со стороны бизнеса.

"Учитывая сегодняшнюю войну, экономический кризис, коронавирус и прочие факторы, можно смело прогнозировать и дальнейший рост популярности фриланса. В ближайшие годы Украина имеет шанс стать лидером в Европе по количеству фрилансеров, а их доля может возрасти до 15-20%. В прошлом году в США этот показатель был равен 39%, поэтому украинскому рынку есть куда расти. Но самое главное , что для этого есть все возможности", — объяснили в Freelancehunt.

Как писали "Комментарии", большинство украинских фрилансеров смогли адаптироваться и работали в условиях без электроснабжения — 69,8%, тогда как 30,2% специалистов ожидают возвращения света, однако 72% из них смогли настроить свои рабочие часы и под графики отключения электроэнергии.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что бизнес не всегда соблюдал требования по индексации зарплат наемным работникам, а в этом официально может этого не делать.

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