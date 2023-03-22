Рынок фриланса в Украине бьет рекорды: Причины и перспективы

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Моесеенко Валентина
В первые месяцы 2023 года спрос на фрилансеров на украинском рынке труда вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишут "Комментарии" со ссылкой на сервис Freelancehunt.
Спрос на фрилансеров в Украине вырос на 84%
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Факторы, повлиявшие на рынок фриланса в Украине:
- большинство претендентов рассматривают фриланс как постоянное, а иногда и единственное рабочее место. В Европе и США этот показатель составляет около 70%, при том в Украине в прошлом году он приблизился к 56%;
- на фрилансе в основном работают довольно квалифицированные специалисты – в среднем это люди 24-45 лет, с имеющимся опытом 2-5 лет, при том, 80% из них имеют высшее образование;
– это реальная возможность для квалифицированных специалистов получать больше, чем зарплата в офисе на постоянной работе;
– основной спрос в Украине на услуги таких фрилансеров создает малый и средний бизнес. Так, в США 70% предпринимателей уже сотрудничали со специалистами на удаление, 81% из них хочет и в дальнейшем нанимать фрилансеров, а 83% говорят, что фрилансеры существенно помогли развитию их бизнеса;
- IT, дизайн и маркетинг — категории, что стали наиболее популярными и очевидно пользуются достаточным спросом со стороны бизнеса.
Как писали "Комментарии", большинство украинских фрилансеров смогли адаптироваться и работали в условиях без электроснабжения — 69,8%, тогда как 30,2% специалистов ожидают возвращения света, однако 72% из них смогли настроить свои рабочие часы и под графики отключения электроэнергии.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что бизнес не всегда соблюдал требования по индексации зарплат наемным работникам, а в этом официально может этого не делать.
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