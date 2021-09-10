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Елизавета Черных
После ажиотажа на рынке недвижимости, который происходил весной, начиная с июля, он несколько "просел", а количество инвестиционных сделок сократилось практически на 25%. Об этом говорится в материале ТСН.
Рынок недвижимости: что будет с ценами на жилье осенью - фото из открытых источников
По мнению экспертов из Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ), во второй половине года рынок недвижимости оживится, но ситуация с ценами останется стабильной: стоимость жилья в новостройках может вырасти на 5-10%. Все будет зависеть от региона, инфраструктуры и локации.
По словам президента АСНУ Юрия Питы, подорожание квартир, если и будет, то за счет активности покупателей, которые приобретают жилье исключительно в инвестиционных целях.
Подобные тенденции фиксируют и на вторичном рынке недвижимости. По прогнозам эксперта, по итогам 2021 года, цены на квартиры могут вырасти на 17-20%. Больше всего увеличится стоимость востребованной категории квартир — малогабаритных, площадью до 50 кв.м, в домах советской постройки, расположенных неподалеку от метро или с хорошей транспортной развязкой.
Причин для подорожания жилья, по словам специалиста, есть несколько. Среди них: инфляционные процессы, неуверенность экономической политики государства, а также ограниченное действие ипотечных программ.
Ранее издание "Комментарии" писало, что цены на аренду квартир могут существенно вырасти.
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