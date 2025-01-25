С 1 февраля начнут действовать ограничения на карточные переводы: детали

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен. Как передает портал "Комментарии", соответствующие положения содержит меморандум, подписанный украинскими финучреждениями.

Ограничения на карточные переводы. Фото из открытых источников

Отмечается, что нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. При этом клиенты будут распределены на три категории в зависимости от степени риска, который будут определять банки.

Для клиентов с высоким уровнем риска будут действовать ограничения в 50 тысяч гривен в месяц. Клиенты со средним и низким уровнями риска смогут переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит снизится до 100 000 грн в месяц.

По информации НБУ, лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться в банк-участник Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

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