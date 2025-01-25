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С 1 февраля начнут действовать ограничения на карточные переводы: детали

Месячный лимит составит 150 тысяч гривен

25 января 2025, 14:35
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Кравцев Сергей

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен. Как передает портал "Комментарии", соответствующие положения содержит меморандум, подписанный украинскими финучреждениями.

С 1 февраля начнут действовать ограничения на карточные переводы: детали

Ограничения на карточные переводы. Фото из открытых источников

Отмечается, что нововведение будет касаться только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально. При этом клиенты будут распределены на три категории в зависимости от степени риска, который будут определять банки.

Для клиентов с высоким уровнем риска будут действовать ограничения в 50 тысяч гривен в месяц. Клиенты со средним и низким уровнями риска смогут переводить 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня лимит снизится до 100 000 грн в месяц.

По информации НБУ, лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент во время обслуживания имеет право обратиться в банк-участник Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

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