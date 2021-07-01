Сахар в Украине стоит вдвое дороже, чем в Европе: почему

Стоимость сахара в Украине двое выше, нежели в европейских странах. В результате этого на 15-20% подорожали и кондитерские изделия. Производители начали проигрывать зарубежным фирмам. Ситуацию связывают с недостатком сырья.

Сахар в Украине стоит вдвое дороже, чем в Европе - фото из открытых источников

При этом стабилизировать ее могут новые импортные поставки. Об этом сообщил президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "Сегодня".

"На протяжении уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до $432 за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем $780 за тонну. То есть сегодня цена на сахар в Украине почти в два раза выше, чем европейская цена", – объяснил эксперт.

Напомним, что одна из самых популярных в Украине летних ягод резко начала падать в цене прямо в начале сезона. В 2021 году сезон вишни начался с опозданием, то есть на неделю позже, чем нужно. Однако стоимость ягоды стала снижаться едва ли не с первых дней. В основном вишневый сезон начинается примерно со средины июня. В июле начинают продавать среднеспелые сорта, а в конце июля-начале августа в продажу поступают поздние сорта.

Ранее "Комментарии" писали, что этим летом ожидается довольно крупный урожай яблок в Украине. Соответственно, цены на полезный фрукт также будут меняться. Эксперт Виталий Агатий отмечается, что стоимость яблок в 2021 году начала падать еще в конце весны. Больше всего упал в цене один из самых популярных сортов этого фрукта — "Голден". Ожидается, что яблоки будут дешеветь и дальше.





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