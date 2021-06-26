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Главная Новости Бизнес экономика Что произойдет летом с ценами на яблоки: прогноз эксперта
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Что произойдет летом с ценами на яблоки: прогноз эксперта

Эксперты сделали прогноз касаемо цен на яблоки в 2021 году

сегодня, 08:50
Автор:

Мокрик Анастасия

Этим летом ожидается довольно крупный урожай яблок в Украине. Соответственно, цены на полезный фрукт также будут меняться. Об этом сообщает издание East Fruit, ссылаясь на AgroTimes.

Что произойдет летом с ценами на яблоки: прогноз эксперта

В Украине значительно подешевеют яблоки - фото: из открытых источников

Эксперт Виталий Агатий отмечается, что стоимость яблок в 2021 году начала падать еще в конце весны. Больше всего упал в цене один из самых популярных сортов этого фрукта — "Голден". Ожидается, что яблоки будут дешеветь и дальше. 

Также Агатий отметил, что, вероятнее всего, до конца 2021 года стоимость яблок будет низкой во всех регионах страны. Это является хорошей новостью для потребителей, а вот для садоводов — наоборот. По мнению эксперта, единственным выходом для них остается экспорт. Однако для этого яблоки должны быть высокого качества. 

Фермер рекомендует садоводам, как раз таки в первую очередь позаботиться именно о качестве товара. То есть, об окрасе, чистоте плода, а также калибре. Если же всё это будет в норме, то и продавать фрукт  будет не так уже и сложно. 

К слову, летом прошлого года цена на яблоки была рекордно высокой в Украине. В августе самый дешевый сорт этого фрукта можно было приобрести в супермаркетах по цене от 20 грн га 1 кг. В этом же году, по прогнозам экспертов, цены на яблоки будут ниже, чем за последние несколько лет. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал читателей о том, что в Украине значительно изменилась стоимость вишни этим летом, а также о том, сколько сейчас стоит фрукт и как эксперты оценивают дальнейшее изменение стоимости ягоды в 2021 году. Также сайт сообщал о том, что в Украине за месяц вновь изменились цены на сигареты.


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Источник: https://east-fruit.com/novosti/ukrainskiy-sadovod-urozhay-yablok-budet-vysokim-tseny-nizkimi/
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