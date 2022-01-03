Самые богатые люди планеты: кто они и сколько заработали в 2021

Илон Маск. Фото из открытых источников

На сегодняшний день в списке 10 самых богатых людей планеты Земля больше нет никого, кто бы накопил менее 100 млрд долларов. При этом два старожила списка – Билл Гейтс и Джеф Безос эти суммы заработали уже много лет назад. Все же остальные стали обладателями сумм с 11 нулями только недавно. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на CNBC.

"Десятка самых богатых в 2021 году вместе заработала прибыли на 401,17 млрд долларов," — сообщает CNBC.

Богатейшим человеком планетой стал Илон Маск. Он значительно ускорил рост доходов благодаря развитию компании "Tesla", акции которой за год выросли в цене на 60%, а в октябре ее капитализация составляла уже более 1 трлн долларов. Напомним, в конце года Маск начал продавать акции компании, чтобы выплатить около 12 млрд долларов налогов.

Для Джефа Безоса этот год стал явно успешнее предыдущего. Он на втором месте богачей планеты, хотя прибавил в сбережения 5 млрд долларов. Миллиардер в этом году покинул пост CEO в Amazon, потому что намерен уделять больше внимания другим своим проектам и благотворительности.

Бернар Арно – на третьем месте. Ему принадлежат такие известные бренды как Louis Vuitton, Christian Dior и Givenchy. За год его состояние выросло на 61 млрд долларов. Он до сих пор оставляет за собой статус самого богатого человека Европы.

Билл Гейтс – четвертое место богачей. Гейтс постоянно жертвует миллиарды долларов на разные проекты, но при этом не становится от этого беднее. Компания Microsoft продолжает пополнять его карманы и по сей день. Правда, в 2021 году Билл Гейтс пережил драму в личной жизни, он снова холостяк – после 25 лет брака.



Ларри Пейдж – соучредитель Google идет по пятам Билла Гейтса. Он за 2021 год заработал еще 47 миллиардов долларов.

Марк Цукерберг – в этом году только на шестом месте. Он в этом списке самый молодой миллиардер. В 2021 году он заработал 24 млрд долларов. Цукерберг владеет 13% акций Meta, где занимает должность CEO. Компания за год нарастила доходов более чем на 20%.

Сергей Брин – еще один из тех, кто основал Google. Он в 2021 году увеличил состояние на 45 млрд долларов и впервые перешел рубикон в 100 млрд долларов.

Стив Балмер – 8 место миллиардеров планеты. Он – бывший CEO Microsoft и владелец баскетбольной команды Los Angeles Clippers. Его доходы в 2021 году составили 41 миллиард долларов. Больше всего заработать ему дала компания Microsoft, которая за прошлый год выросла более чем на 50%.

Ларри Эллисон, которому исполнилось уже 77 лет, впервые пробился в список тех, кто имеет на счетах суммы с одиннадцатью нулями. Он в 2021 году заработал еще 29 млрд долларов благодаря росту компании "Oracle".

Уоррен Баффет – закрывает этот рейтинг. 91-летний миллиардер прибавил к своему состоянию 21 млрд долларов. Он находится в должности CEO Berkshire Hathaway.

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