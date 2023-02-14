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Швейцарский банк Credit Suisse заморозил треть российских активов

Credit Suisse заблокировал более 19 млрд долларов (17,6 млрд швейцарских франков) принадлежащих россиянам активов.

сегодня, 17:30
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Автор:

Давиденко Евгения

Указанная сумма составляет треть всего задекларированного имущества россиян в Швейцарии. Как пишет "Экономическая правда" , об этом сообщает газета Sonntags Zeitung, информируют "Комментарии".

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил треть российских активов



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По информации в медиа, из всей замороженной суммы только 4,32 млрд принадлежат лицам, которых ранее швейцарские власти включили в санкционный список. Остальные 14,7 млрд долларов – собственность лиц, попавших под санкции в других государствах. Вместе с тем, финучреждение заморозило средства российского Центробанка.


Также известно, что ранее государственный секретариат экономики Швейцарии заморозил российские активы на 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Эти меры – составляющая санкций, наложенных на россию за неспровоцированное вторжение в Украину.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины принял постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества в Украине. В нем правительство решило запустить открытую продажу этого имущества через аукционы, в которых сможет принять участие украинский или иностранный бизнес. Аукционы будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация под надзором Фонда государственного имущества. По словам экономиста Андрея Новака, идея сама по себе правильная, но для нее нужно удачное время, ведь стоимость всех активов на территории государства, где происходит война, минимальна. По мнению Дмитрия Яблоновского, у государства мало вариантов, что делать с конфискованными объектами. По сути или правительство само должно их хранить, использовать или продать. Продажа через аукционы – лучшее решение, считает он. Экономический эксперт Даниил Монин тоже скептичен в оценке возможности выручить большие средства с аукционов. Однако предполагает, что возможно найдутся люди, которые готовы будут купить дешево активы, чтобы потом после войны задействовать в большем объеме или перепродать.



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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/02/12/696972/
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