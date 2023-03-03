Сколько можно заработать на цветочном бизнесе в Украине: опытом делится владелица магазина



















Перед 8 марта в Украине быстро растет спрос на цветы. Как уверяет владелица цветочного бизнеса Алена Чубашева, цветочный магазин может окупиться за один праздник 8 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на авторский проект Виктора Гольдского Selfmade.

Владелец цветочного магазина Алена Чубашева

По словам Алены Чубашевой, на открытие цветочного бизнеса нужно около 300 тыс. грн, которые можно вернуть за один праздник.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"За одно 8 марта (можно вернуть вложения). Это если вы берете цветочный магазин в наработанной точке, где он был, где он работал, и люди привыкли, что он есть, у вас это получится", — говорит владелица цветочного дела.

Алена Чубашева называет три основных дня, которые приносят больше прибыли за год. Это 8 марта, 14 февраля и 1 сентября. Кроме того, есть сезонность в продаже цветов. По ее словам, это период с середины сентября до середины декабря, тогда наблюдается наименьший спрос.

Владелица цветочного магазина рассказывает, что в целом прибыль сильно отличается каждый месяц и может составлять 30-70 тыс. рублей.

"Вы можете в этом месяце заработать 70 тыс., а в следующем 20-30, потому что пошли отсчеты на зарплату, аренду, налоги и что-то не продалось. В среднем 50 тыс. можно больше. Все зависит от того, на сколько производительный магазин", — говорит. Чубашева.

Женщина делится своим средним чеком в цветочном магазине.

"Если просто купить цветы символично, это 250-300 грн. Если кто-то хочет показать уважение большее к человеку которого он идет — это 500-600. Совсем хорошие клиенты — это от 800", — рассказывает владелица цветочного дела.

Больше о цветочном деле в Украине можно узнать, просмотрев авторский проект Виктора Гольдского Selfmade, где владелица цветочного бизнеса Алена Чубашева рассказывает детали этого дела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, с чего начать в цветочном бизнесе: риски, советы и факапы.

Также "Комментарии" писали, что ожидать от украинских банков в 2023 году.