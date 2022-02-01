Сколько в среднем зарабатывают украинцы: официальные данные

К концу 2021 года средняя зарплата штатного работника предприятия/организации/учреждения в Украине составила 17 453 гривен. В обновленной статистике на сайте Госстата рассказали, какой была средняя зарплата в областях Украины в декабре прошлого года.

Средняя зарплата по областям Украины

Средняя зарплата по Украине к концу года была в 2,7 раза выше, чем минимальная зарплата, сумма которой составляет на сегодняшний день 6 500 гривен. Стоит отметить, что за месяц до этого средняя зарплата была ниже на 22,2%, а за 12 месяцев эта сумма выросла на 23,1%.





Самой высокой средней заработной платой сегодня от других городов отличается Киев. В статистике отмечается, что в декабре 2021-го уровень средней зарплаты составил 26 759 гривен.

Средняя зарплата в областях Украины в декабре 2021 года:

- Винницкая — 15 472 гривен;

- Волынская — 14 568 гривен;

- Днепропетровская — 15 791 гривен;

- Донецкая — 17 191 гривен;

- Житомирская 14 621 гривен;

- Закарпатская 15 776 гривен;

- Запорожская — 16 867 гривен;

- Ивано-Франковская 13 988 гривен;

- Киевская — 17 409 гривен;

- Кировоградская — 13 331 гривен;

- Луганская 15 783 гривен;

- Львовская 15 262 гривен;

- Николаевская — 18 414 гривен;

- Одесская — 15 379 гривен;

- Полтавская — 15 990 гривен;

- Ровенская 17 202 гривен;

- Сумская — 14 602 гривен;

- Тернопольская 14 384 гривен;

- Харьковская 14 843 гривен;

- Херсонская 14 253 гривен;

- Хмельницкая 16 194 гривен;

- Черкасская 14 421 гривен;

- Черновицкая 14 323 гривен;

- Черниговская 13 537 гривен.

Согласно статистике, самые высокие средние зарплаты по состоянию на декабрь 2021 года в Николаевской области — 18 414 гривен. На втором месте Киевская область — 17 409 гривен. А третью позицию занимает Ровенская область. Средняя зарплата составила к концу года 17 202 грн.

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