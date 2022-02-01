Сколько в среднем зарабатывают украинцы: официальные данные

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
К концу 2021 года средняя зарплата штатного работника предприятия/организации/учреждения в Украине составила 17 453 гривен. В обновленной статистике на сайте Госстата рассказали, какой была средняя зарплата в областях Украины в декабре прошлого года.
Средняя зарплата по областям Украины
Средняя зарплата по Украине к концу года была в 2,7 раза выше, чем минимальная зарплата, сумма которой составляет на сегодняшний день 6 500 гривен. Стоит отметить, что за месяц до этого средняя зарплата была ниже на 22,2%, а за 12 месяцев эта сумма выросла на 23,1%.
Самой высокой средней заработной платой сегодня от других городов отличается Киев. В статистике отмечается, что в декабре 2021-го уровень средней зарплаты составил 26 759 гривен.
Средняя зарплата в областях Украины в декабре 2021 года:
- Винницкая — 15 472 гривен;
- Волынская — 14 568 гривен;
- Днепропетровская — 15 791 гривен;
- Донецкая — 17 191 гривен;
- Житомирская 14 621 гривен;
- Закарпатская 15 776 гривен;
- Запорожская — 16 867 гривен;
- Ивано-Франковская 13 988 гривен;
- Киевская — 17 409 гривен;
- Кировоградская — 13 331 гривен;
- Луганская 15 783 гривен;
- Львовская 15 262 гривен;
- Николаевская — 18 414 гривен;
- Одесская — 15 379 гривен;
- Полтавская — 15 990 гривен;
- Ровенская 17 202 гривен;
- Сумская — 14 602 гривен;
- Тернопольская 14 384 гривен;
- Харьковская 14 843 гривен;
- Херсонская 14 253 гривен;
- Хмельницкая 16 194 гривен;
- Черкасская 14 421 гривен;
- Черновицкая 14 323 гривен;
- Черниговская 13 537 гривен.
Согласно статистике, самые высокие средние зарплаты по состоянию на декабрь 2021 года в Николаевской области — 18 414 гривен. На втором месте Киевская область — 17 409 гривен. А третью позицию занимает Ровенская область. Средняя зарплата составила к концу года 17 202 грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости