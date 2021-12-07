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Спрос на первичном рынке недвижимости падает: что будет с ценами на жилье

В Днепре активность инвесторов снизилась на 30%, во Львове, Харькове и Одессе - на 25-27%

сегодня, 11:21
Автор:

Елизавета Черных
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До конца декабря 2021 года спрос на жилье в новых домах в городах Украины упадет как минимум на треть. Специалисты в области недвижимости отмечают, что в ноябре, по сравнению с августом, число сделок на первичном рынке столицы уже упало в среднем на 35%. Об этом говорится в материале UBR. 

Спрос на первичном рынке недвижимости падает: что будет с ценами на жилье

Спрос на первичном рынке недвижимости падает: что будет с ценами на жилье - фото из открытых источников

Например, в Днепре активность инвесторов снизилась на 30%, во Львове, Харькове и Одессе — на 25-27%. 

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, основная причина, в связи с которой активность упала, стало было быстрое подорожание квадратного метра. Платежеспособный спрос уже не может сопоставиться с темпами роста цен.

Эксперт добавил, что с прошлого года и в течение 2021 года цены на недвижимость на первичном рынке в крупных украинских городах взлетели в среднем на 35-40%. В свою очередь количество сделок тоже подскочило за два года на 25-30%. 

" Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса", – подчеркнул Пита. 

Специалист прогнозирует, что к концу 2021 года ситуация на "первичке" в крупнейших городах Украины существенно не изменится, таким образом и цена за "квадрат" останется стабильной. 

При этом Пита отмечает, что в крупных украинских областных центрах до конца декабря в 80% возводимых жилых комплексах введут системы скидок в размере 5-15%. Однако они все равно не будут способствовать резкому росту спроса. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что первые месяцы 2022 года на рынке недвижимости ознаменуются стабильностью цен, но уже весной стоимость жилья в Украине может вырасти. Так, за первое полугодие цены могут подскочить на 5%. 


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Источник: https://ubr.ua/market/real-estate/spros-na-pervichke-k-kontsu-hoda-obvalitsja-4010171
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