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Главная Новости Бизнес финансы Стал еще богаче: Илон Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей планеты
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Стал еще богаче: Илон Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей планеты

Всего за сутки состояние Илона Маска выросло почти на 8 миллиардов долларов

сегодня, 10:03
Автор:

Виолетта Комаровская

Всего один день понадобился миллиардеру Илону Маску, чтобы войти в четверку самых богатых людей планеты. С пятого места он поднялся после того, как накануне резко выросли акции компании Tesla и SpaceX, сообщает Bloomberg.

Илон Маск вплотную приблизился к топ-3 самых богатых людей мира. Накануне акции компании Tesla стремительно выросли в цене и прибавили к стоимости сразу 11 процентов. Это позволило также резко увеличиться и состоянию миллиардера. Его капитал вырос на 7,8 миллиардов долларов. Теперь Маск имеет в своем распоряжении сразу 84,8 миллиардов долларов. 

Стал еще богаче: Илон Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей планеты

Илон Маск. Фото: CNBC

К слову, уступить Маску свое четвертое место в рейтинге богатейших пришлось Бернару Арно, гендиректору группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Он опустился на пятую строчку. 

А вот лидерские позиции по прежнему удерживают основатель компании Amazon Джефф Безос. Второе место у руководителя Microsoft Билла Гейтса. На третьей позиции уверенно держится владелец Facebook Марк Цукерберг.


Стоит отметить, что путь от седьмого места до четвертого в рейтинге самых богатых Илон Маск прошел всего за месяц. В июле компанию Tesla признали самой дорогой автокомпанией в мире. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что Илон Маск собирается построить в США космический курорт и уже ищет сотрудников


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