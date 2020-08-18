Стал еще богаче: Илон Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей планеты

Всего один день понадобился миллиардеру Илону Маску, чтобы войти в четверку самых богатых людей планеты. С пятого места он поднялся после того, как накануне резко выросли акции компании Tesla и SpaceX, сообщает Bloomberg.

Илон Маск вплотную приблизился к топ-3 самых богатых людей мира. Накануне акции компании Tesla стремительно выросли в цене и прибавили к стоимости сразу 11 процентов. Это позволило также резко увеличиться и состоянию миллиардера. Его капитал вырос на 7,8 миллиардов долларов. Теперь Маск имеет в своем распоряжении сразу 84,8 миллиардов долларов.

Илон Маск. Фото: CNBC

К слову, уступить Маску свое четвертое место в рейтинге богатейших пришлось Бернару Арно, гендиректору группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Он опустился на пятую строчку.

А вот лидерские позиции по прежнему удерживают основатель компании Amazon Джефф Безос. Второе место у руководителя Microsoft Билла Гейтса. На третьей позиции уверенно держится владелец Facebook Марк Цукерберг.





Стоит отметить, что путь от седьмого места до четвертого в рейтинге самых богатых Илон Маск прошел всего за месяц. В июле компанию Tesla признали самой дорогой автокомпанией в мире.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что Илон Маск собирается построить в США космический курорт и уже ищет сотрудников.

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