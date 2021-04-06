Стало известно, когда, кому и на сколько повысят пенсию в Украине в 2021 году

В 2021 году в Украине планируют трижды повысить пенсии. Об этом рассказал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Пенсии в Украине. Фото из открытых источников

По его данным, проведена индексация пенсий за март, под которую попало 8 млн украинских пенсионеров. Выплаты составили всего 43 млрд грн, что на 20% больше, чем в этом же месяце в 2020 году.

В этом месяце, по словам главы Кабмина, начали индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Предполагается, что она охватит 400-600 тысяч украинцев. Увеличение у каждого будет свое, поскольку зависит от страхового стажа и дохода.

Впереди планируется три этапа повышения пенсий в Украине в 2021 году:

— С 1 июля. Увеличение надбавок за сверхнормативный стаж, лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также пенсий за особые заслуги и минимальной пенсии.

— С 1 октября. Ежемесячные доплаты к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

— С 1 декабря. Повышение минимальной пенсии и увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.

Ранее стало известно, сколько украинцев получают пенсию меньше двух тысяч гривен. В Минсоцполитики заявили, что число пенсионеров с пенсией менее 2 тыс. грн в Украине сократилось с прошлого года.

Напомним, в Минсоцполитики хотят по-новому считать прожиточный минимум. Глава Минсоцполитики рассказала, какие категории населения будут в приоритете. Как пояснила министр, реальный прожиточный минимум определяется на основе данных о продуктовых наборах. Но официальный и реальный прожиточный минимум отличаются в два раза. Поэтому в министерстве рассматривают вариант введения новой методологии подсчета.

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