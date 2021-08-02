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Стало известно, зачем "Альфа-Банка" нужен Монобанк

Продажа Универсалбанка может происходить только с одной целью - получить проект Монобанк вместе с его командой

сегодня, 23:22
Автор:

Лиля Воробьева

Отечественные финансисты прогнозируют грандиозное и знаковое банковское слияние — покупку Альфа-Банком Монобанка (действует по лицензии Универсалбанка). По информации издания "Страна", эта сделка может состояться уже в августе-сентябре.  

Стало известно, зачем "Альфа-Банка" нужен Монобанк

Монобанк (фото из открытых источников)

Информаторы издания объясняют причину этой выгодной для Альфа-Банка коммерческой сделки - получить проект Монобанк вместе с его командой. Монобанк — это скелет Универсалбанка, именно он и мог заинтересовать Альфа-Банк, который активно развивает свое розничное направление, то есть обслуживание населения.

Важно, что   общий размер активов Универсалбанка за январь-май 2021, по данным Нацбанка, составил 42,96 млрд гривен. Из них кредитный портфель физлиц — это 19 млрд гривен, и это — Монобанк. А кредитный портфель юрлиц — только 2,5 млрд гривен, более чем скромный показатель.

Финансисты говорят, что Универсалбанк активно работает с ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). И за 5 месяцев 2021 доказал свой портфель этих бумаг к 10, 5 млрд гривен. Но, как видно из отчетов в НБУ, в гособлигации укладывается то рефинансирование, которое Универсал привлекает в Нацбанке (объем рефинансирования составил сравнимую сумму — 10,8 млрд гривен).

Альфа-Банк тоже работает с облигациями внутреннего госзайма. В этом направлении эти финансовые учреждения похожи. Он сформировал в январе-мае 2021-го портфель ОВГЗ в размере 10,9 млрд  гривен, а на рефинансирование в Нацбанке взял на 11,1 млрд  гривен.

Но больше всего привлекает финансовых конкурентов в Универсалбанке / Монобанке — это клиентская база, обслуживания населения с привлечением IT-технологий. Это — кредитный портфель на 19 млрд гривен, что и заинтересовало Альфа-Банк.

В этом направлении Монобанк на текущий момент является главным конкурентом Альфа-Банка в рознице, если не принимать во внимание государственный ПриватБанк. Если составить рейтинг крупнейших кредиторов населения, то последовательность будет именно такой: первый — Приватбанк (с портфелем 45,6 млрд гривен), второй — Универсалбанк (19 млрд гривен) и третий — Альфа-Банк (18,4  млрд гривен).

Другие отечественные банковские учреждения, такие как ПУМБ, Ощадбанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль — все в роли тех, кто их догоняет.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Альфа-Банк покупает Монобанк .


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Источник: https://strana.ua/finance/346713-alfa-bank-kupit-monobank-peredel-ukrainskoho-rynka-i-ataka-na-privatbank.html
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