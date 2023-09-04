Согласно рейтингу самых богатых людей от Forbes, в 2023 году в мире насчитывается 337 женщин миллиардеров, что составляет 13% от общего количества всех людей с состоянием более миллиарда долларов. Портал "Комментарии" подготовил рейтинг 10 самых богатых женщин мира по состоянию на 2023 год.

Три самых богатых женщин мира: Элис Уолтон, Джулия Кох, Франсуаза Бетанкур-Майерс. Фото из открытых источников

1. Франсуаза Бетанкур-Майерс – L'Oréal

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Третий год подряд самой богатой женщиной признается наследница косметической компании L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. По состоянию на сентябрь 2023 года состояние 70-летней француженки оценивается в размере 87,7 млрд долларов. Женщина получила в 2017 году наследство стоимостью 39,5 млрд долларов от матери Лилиан Беттанкур и с годами приумножила свой капитал. В общем списке миллиардеров Франсуаза Бетанкур-Майерс занимает 15 место.

2. Элис Уолтон – Walmart

Второе место в списке самых богатых женщин планеты занимает американка Элис Уолтон, получившая в наследство от отца корпорацию розничной торговли Walmart. 73-летняя Элис Волтон имеет в 2023 году состояние в размере 64,3 млрд долларов.

3. Джулия Кох – Koch Industries

Тройку лидеров самых богатых женщин мира замыкает американка Джулия Кох. После смерти мужа она унаследовала его компанию Koch Industries. Сейчас ее состояние оценивается в размере 60,2 млрд долларов.

Просмотреть список топ 10 самых богатых женщин мира в 2023 году можно ниже:

10. Ирис Фонтбона (Antofagasta PLC) – 22,7 млрд долларов;

9. Сюзанна Клаттен (BMW) – 23,2 млрд долларов;

8. Джина Райнхарт (Hancock Prospecting) – 26,3 млрд долларов;

7. Рафаэла Апонте-Бриллиант (MSC) – 29,4 млрд долларов;

6. Мириам Адельсон (Las Vegas Sands) – 34,5 млрд долларов;

5. Жаклин Марс (Mars) – 36,6 млрд долларов;

4. Маккензи Скотт (Amazon) – 37 млрд долларов;

3. Джулия Кох (Koch Industries) – 60,2 млрд долларов;

2. Элис Волтон (Walmart) – 64,3 млрд долларов;

1.Франсуаза Бетанкур-Майерс (L'Oréal) – 87,7 млрд долларов.

Напомним, что самым богатым человеком на планете является американский предприниматель Илон Маск. Состояние бизнесмена оценивается в 248,8 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский миллиардер Бернар Арно потерял титул самого богатого человека.

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