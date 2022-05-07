Топливный дефицит в Украине: эксперты рассказали, что ждет водителей в ближайшее время

Профильные эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита топлива в Украине. В частности, глава консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отмечает, что бензин на АЗС в свободной продаже появиться до конца текущего месяца. Об этом пишет "Сегодня".

Топливный дефицит в Украине - фото из открытых источников

Однако, отмечают журналисты, не все так оптимистичны в прогнозах. К примеру, основатель Prime Group Дмитрий Леушкин высказал мнение, что топливный дефицит в стране будет держаться как минимум большую часть лета. По его словам, раньше августа дефицит преодолеть не удастся.

"Увы, но не выпускает Украина бензовозы за топливом. Пройти процедуру получения всех бумажек это 2-3 месяца. Отсюда и срок решения вопроса силами бензовозов. Если заработают порты или найдутся смельчаки завозить тысячи тонн на нефтебазы "железкой", то вполне вероятно может что-то измениться в лучшую сторону быстрее", – отмечает эксперт.

Издание напоминает, что отныне стоимость литра бензина составляет в среднем 31,19 гривен, а дизтоплива — 35,63 гривны. Это означает, что учитывая торговую наценку автозаправочные станции могут продавать бензин по 37,69 гривен за литр, а дизельное топливо — по 42,63 гривны.

Отметим, что в Украине – острый дефицит горючего из-за обстрелов со стороны РФ украинской инфраструктуры и блокирования ею наших портов. На этом делал акценты президент во время очередного обращения. Кабмин принял изменения к госрегулированию цен на нефтепродукты, которые якобы позволят в течение 7 дней решить вопрос дефицита горючего на АЗС. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие меры следует предпринимать, чтобы разрешить проблему.





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