Топливный дефицит в Украине: эксперты рассказали, что ждет водителей в ближайшее время

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Елизавета Черных
Профильные эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита топлива в Украине. В частности, глава консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отмечает, что бензин на АЗС в свободной продаже появиться до конца текущего месяца. Об этом пишет "Сегодня".
Топливный дефицит в Украине - фото из открытых источников
Однако, отмечают журналисты, не все так оптимистичны в прогнозах. К примеру, основатель Prime Group Дмитрий Леушкин высказал мнение, что топливный дефицит в стране будет держаться как минимум большую часть лета. По его словам, раньше августа дефицит преодолеть не удастся.
Издание напоминает, что отныне стоимость литра бензина составляет в среднем 31,19 гривен, а дизтоплива — 35,63 гривны. Это означает, что учитывая торговую наценку автозаправочные станции могут продавать бензин по 37,69 гривен за литр, а дизельное топливо — по 42,63 гривны.
Отметим, что в Украине – острый дефицит горючего из-за обстрелов со стороны РФ украинской инфраструктуры и блокирования ею наших портов. На этом делал акценты президент во время очередного обращения. Кабмин принял изменения к госрегулированию цен на нефтепродукты, которые якобы позволят в течение 7 дней решить вопрос дефицита горючего на АЗС. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие меры следует предпринимать, чтобы разрешить проблему.
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