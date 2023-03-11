Третье по величине банкротство банка в истории США: Сколько денег заблокировано

Американский банк Silicon Valley Bank (SVB) объявил о своем банкротстве, ставшем третьим по величине в истории США. В 2008 году падение банков Lehman Brothers и Washington Mutual привело к глобальному экономическому кризису. Пока неизвестно, смогут ли вернуть свои деньги незастрахованные клиенты банка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Silicon Valley Bank обанкротился. Фото из открытых источников

После экономического кризиса 2008 года регулирующие органы США установили более строгие нормы для банков, чтобы не повторить глобальное банкротство, однако это не помогло Silicon Valley Bank. Банк пытался привлечь капитал в размере 1,8 млрд долларов, чтобы компенсировать депозитные расходы, однако стоимость казначейских облигаций была быстро повышена, что и повлекло за собой банкротство банка.

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По данным FDIC, банк SVB считается 16 банком в Соединенных Штатах по величине и его активы оценивались в 209 млрд долларов. Как сообщает издание Reuters, 89% депозитных средств на счете банка были не заблокированы. Это означает, что доля 175 млрд долларов остается в подвисшем состоянии, и неизвестно, смогут ли они вернуться к владельцам.

Чтобы предотвратить крах и вернуть деньги, FDIC пытается продать или объединить SVB с другими банками до 13 марта, когда снова откроется банк.

Silicon Valley Bank специализировался на помощи в стартапах и оказывал свои услуги многим компаниям в начале их создания.

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