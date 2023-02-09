logo

BTC/USD

22719.83

ETH/USD

1634.15

LTC/USD

96.59

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Украинцы стали хуже обслуживать кредиты: на сколько выросла доля неработающих ссуд за год
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы стали хуже обслуживать кредиты: на сколько выросла доля неработающих ссуд за год

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 января 2023 года составила 38%.

сегодня, 10:17
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

По состоянию на 1 января предыдущего года, этот показатель равнялся 30%. Таким образом, объем неработающих кредитов в Украине за год вырос на 87 млрд грн до 432 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишут "Комментарии".

Украинцы стали хуже обслуживать кредиты: на сколько выросла доля неработающих ссуд за год

Фото: pixabay



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В сообщении отмечается, что с 2018 происходило постепенное сокращение неработающих кредитов. Так, доля таких ссуд на 1 марта 2022 года сократилась с 55% до 27%. Однако полномасштабное вторжение остановило положительную тенденцию в банковском секторе. В частности, разрушение залогового имущества, утрата доходов заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты. У банков ухудшается качество кредитных портфелей и возникает необходимость увеличить отчисления в резервы.


В регуляторе отмечают: банки уже признали значительные кредитные потери – с начала большой войны объемы отчисления в резервы превысили 100 млрд грн и составляют более 12% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.


“Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%. Коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредитам к NPL) составлял к концу 2022 года 95%”, — отметили в НБУ.


В регуляторе ожидается, что показатель NPL возрастет, поскольку банки постепенно признают релевантное качество активов. В Нацбанке призвали участников рынка к взвешенности при оценке кредитного риска, особенно по поводу заемщиков, потерявших доходы.


"Банки должны проводить гибкие реструктуризации для заемщиков, имеющих перспективы возобновления бизнеса, а также должным образом оценивать стоимость залогового имущества, своевременно признавая потерю доступа к имуществу, его повреждение или уничтожение", — подчеркнула первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.


Ранее мы писали, что НБУ признал неплатежеспособным банк подсанкционного россиянина.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/chastka-nepratsyuyuchih-kreditiv-u-bankah-u-2022-rotsi-zrosla-do-38-unaslidok-viyni
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!