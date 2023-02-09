Украинцы стали хуже обслуживать кредиты: на сколько выросла доля неработающих ссуд за год

По состоянию на 1 января предыдущего года, этот показатель равнялся 30%. Таким образом, объем неработающих кредитов в Украине за год вырос на 87 млрд грн до 432 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишут "Комментарии".

Фото: pixabay





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В сообщении отмечается, что с 2018 происходило постепенное сокращение неработающих кредитов. Так, доля таких ссуд на 1 марта 2022 года сократилась с 55% до 27%. Однако полномасштабное вторжение остановило положительную тенденцию в банковском секторе. В частности, разрушение залогового имущества, утрата доходов заемщиков снижают их способность обслуживать кредиты. У банков ухудшается качество кредитных портфелей и возникает необходимость увеличить отчисления в резервы.





В регуляторе отмечают: банки уже признали значительные кредитные потери – с начала большой войны объемы отчисления в резервы превысили 100 млрд грн и составляют более 12% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.





“Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%. Коэффициент покрытия NPL (отношение всех резервов под убытки по кредитам к NPL) составлял к концу 2022 года 95%”, — отметили в НБУ.





В регуляторе ожидается, что показатель NPL возрастет, поскольку банки постепенно признают релевантное качество активов. В Нацбанке призвали участников рынка к взвешенности при оценке кредитного риска, особенно по поводу заемщиков, потерявших доходы.





"Банки должны проводить гибкие реструктуризации для заемщиков, имеющих перспективы возобновления бизнеса, а также должным образом оценивать стоимость залогового имущества, своевременно признавая потерю доступа к имуществу, его повреждение или уничтожение", — подчеркнула первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.





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