“В большинстве случаев украинцы чувствуют на себе последствия коррупции “наверху”, - политолог

"Скрутки НДС" оборачиваются задержками с повышением пенсий, однако куда более страшными последствиями может обернуться злоупотребление на железной дороге. Об этом говорит политолог Владимир Цыбулько, приводя в качестве примера некачественные железнодорожные колеса, которые пытаются сертифицировать в Украине.

“В Беларуси отцепляют от составов казахские вагоны из-за некачественных ЖД-колес. В самом Казахстане жалуются на плохие российские комплектующие для этих колес. Тем временем в Украине идет попытка сертифицировать эти колеса, чтобы использовать их в вагонах УЗ, - говорит политолог. - Есть информация, что сертификацию лоббирует член набсовета УЗ Кристиан Кун. Одновременно в Казахстане он возглавляет совет директоров железнодорожного монополиста, но на этот конфликт интересов правоохранители и правительство почему-то закрывают глаза”.

Цыбулько утверждает, что хозяин казахского завода, где производят скандальные колеса, Сергей Павлингер известен историями с нецелевым использованием средств казахского бюджета, а также сговором производителей стрелочных переводов в РФ.

“Есть существенный риск, что УЗ и Мининфраструктуры не пройдут испытание Павлингером и не устоят перед взятками. Но коррупция бывает разной. В данном случае ценой коррупции могут оказаться аварии на железной дороге с непредсказуемым числом жертв”, - говорит Владимир Цыбулько.

Ранее мы сообщали, что АО "Укрзализныця" приостановила реализацию металлолома из списанных вагонов.

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