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В Monobank можно скрыть баланс карты от посторонних: как это сделать

Нужно только нажать на сумму баланса, и она будет скрыта от посторонних глаз

сегодня, 20:38
Автор:

Лиля Воробьева

Пользователи банковских услуг от популярного ныне в Украине Monobank, могут принять во внимание еще одну технологическую новацию. Как не выявлять имеющийся баланс своей карты, посторонним. Об этом рассказывает в Telegram-канале соучредитель банка Олег Гороховский.

В Monobank можно скрыть баланс карты от посторонних: как это сделать

Клиентам Monobank был представлен режим «Инкогнито» (фото из открытых источников)

Сделать это, оказывается, очень просто. Владельцу придется только нажать на имеющуюся здесь сумму баланса. И она будет спрятана.

По словам господина Гороховского, эта новация востребована украинцами и уже давно работает.

"Так же, как и соответствующий режим" Инкогнито ". Он начинает действовать от двойного тапу на баланс на главном экране или длинным тапом на иконку при входе в приложение ", — заключает банкир.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что  украинец задолжал monobank почти 92 000 гривен .   Злостные неплательщики кредитов зачастую обязуются отдать задолженность после соответствующего решения суда — банки не гнушаются обращаться к Фемиде за помощью. Однако в конце июня украинский суд стал на сторону клиента, а не системы. При этом в суде решили, что клиент может погасить исключительно "тело" кредита, а не всю сумму, которую требовал банк. В Днепровском районном суде  Киева решили, что кредитный договор, подписанный с monobank в 2018 году, имеет несколько существенных недостатков. Следует заметить, что и займ в банке был получен значительный — 45600 гривен. Однако за все время пользования кредитом украинец, очевидно, не выплачивал необходимые проценты, что и позволило "накапать" задолженности в размере 91800 гривен. Главной претензией суда к monobank является то, что в договоре, подписанном с клиентом, не указана конкретная процентная ставка для оформленного кредита. Также в этом документе не записаны возможные штрафы и пеня.


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Источник: https://t.me/OGoMono/699
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