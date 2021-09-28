В Monobank появятся собственные банкоматы: как они выглядят

Первое в нашей стране банковское учреждение, что работает дистанционно, без отделений на местах, сообщает об очередной новации для тех украинцев, которые пользуются его банковскими услугами. Уже быстро они смогут снять наличные в новых банкоматах Моно. Об этом сообщает руководитель учреждения Олег Гороховский в собственном Telegram-канале.

В Монобанк появятся собственные банкоматы (фото из открытых источников)

По его словам, эти машины Моно будут удобными в работе, простыми в использовании, а еще — привлекательными. Сейчас они проходят тесты, банкиры их первыми испытывают в работе.

Господин Гороховский пока не говорит, в каких городах и где будут работать эти умные машины Моно. Но это новшество положительно оценивает много украинцев, пользующихся услугами этого банковского учреждения.

К этому времени в нашей стране еще не работали банкоматы с логотипом Моно. Деньги пользователи по всей стране получали через банк "Универсальный", или через устройства других банковских учреждений.

Напомним, что "Комментарии" информировали о скрытых возможностях приложения Monobank . В приложении Monobank есть множество полезных скрытых функций, которые необходимы небольшому проценту клиентов. Однако в банке целенаправленно не делают их явными, чтобы ресурс по-прежнему оставался легким в использовании. Одним из необходимых функций является возможность копирования номера карты в буфер обмена, если в приложении прижать ее номер. Гороховский назвал и другие полезные опции.

Пользователи банковских услуг от популярного ныне в Украине Monobanku, могут принять во внимание еще одну технологическую новацию. Как не выявлять имеющийся баланс своей карты посторонним.

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