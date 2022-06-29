В НБУ рассказали, насколько стабилен финансовый рынок в Украине и каковы риски

В отчете НБУ за июнь указано, что банковская система Украины высоколиквидна и обладает высоким запасом устойчивости. В то же время реальный сектор на пятый месяц войны постепенно приходит в себя и возобновляет работу.

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По состоянию на июнь все еще не работают 13,9%, уменьшился уровень загруженности производственных мощностей на более чем 50% в 21,6% предприятий, на 30-50% — в 18,8%. То есть, за период полномасштабной войны уменьшились объемы производства у 54% компаний и фирм по сравнению с январем-февралем.

Хотя в Украине, по официальным данным, продолжают регистрироваться новые ФЛП – более 12 тысяч предпринимателей с начала июня. С февраля после спада активности увеличился объем транзакций от корпоративных клиентов в розничной/оптовой торговле, сельском хозяйстве, в перевозках, ресторанной сфере, на авторынке.

Медленнее всего возобновляется бизнес в сфере туризма, легкой промышленности, добыче, строительстве и продажах недвижимости, IТ и других.

У предприятий нарушилась логистика и некоторые потеряли рынки сбыта. Однако производственные мощности большинства отраслей, формирующих значительную часть кредитного портфеля, расположены в прифронтовых областях.

В сфере кредитования выросло только корпоративное в нацвалюте на 8%, поддерживаемое гарантиями государство; количество розничных кредитов уменьшилось, ипотеки не выдаются. С марта по июнь чистый портфель кредитов домохозяйствам сократился почти на 10%.

НБУ сообщает, что отечественные банки несут рекордные убытки, ведь сохраняется операционный риск, кроме того, будут расти кредитные риски. Это означает, что потеря кредитного портфеля может возрасти до 20%. В среднем банки способны покрыть основным капиталом и прибылями предыдущих лет потери до 24.5% работающего кредитного портфеля.

Пока в Украине индекс финансового стресса все еще высок, но пик роста прошел. В Нацбанке прогнозируют спад ВВП Украины на более, чем треть. С начала войны возрос дефицит бюджета, который частично покрывается из-за выкупа банком облигаций и частично благодаря финансовым вливаниям от стран-партнеров. Больше всего финпомощи предоставляют институты ЕС, Всемирный банк, ЕБРР, МВФ, Британия, США.

Влияют на макроэкономические показатели и цены на международных рынках сырья. С начала 2022 года в 4-5 раз по сравнению с 2021 годом подорожали газ, пшеница, железная руда, кукуруза, масло, нефть.

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