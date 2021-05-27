В "ПриватБанке" назначили нового руководителя: что известно о банкире

Председателем правления "ПриватБанка" назначен банкир со значительным опытом работы в банковском секторе Украины, австриец Герхард Бьош. О таком решении Наблюдательного совета сообщила пресс-служба финансового учреждения.



Герхард Бьош. Фото: bunews.com.ua

Герхард Бьош родился в 1957 году. Образование получил в Венском университете по специальности магистра социально-экономических наук. С 1986 по 1993 годы занимался экономическими исследованиями и валютными прогнозами. Затем до 2004 года работал на руководящих должностях в различных банках. С марта 2006 года Бьош занимал должность заместителя председателя правления "Райффайзен Банка Аваль", а с ноября 2010 года — первого заместителя председателя правления.

В 2017 году банкир положительно оценил готовность Национального банка Украины (НБУ) закрыть десятки украинских банков, связанных с олигархами. В Украине он успешно руководил проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации.

"Положительным шоком было увидеть, что НБУ был достаточно сильным и независимым, чтобы преследовать некоторые достаточно известные банки, принадлежащие олигархам. Это направило очень мощный сигнал остальным банкам о том, что они должны соблюдать отраслевые нормы", — отмечал Бьош в одном из интервью.

Полномочия Герхарда Бьоша в должности первого заместителя председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" прекратили 15 марта 2021 года. Он вступит в должность председателя правления "ПриватБанка" после согласования его кандидатуры НБУ.



О том, что "ПриватБанк" вновь станет частным финучреждением стало известно в 2019 году. Такую стратегию развития "ПриватБанка" утвердили в 2016 году. Она предусматривает, что после пяти лет после национализации финансовую структуру снова отправят на приватизацию.

В мае 2021 года в НБУ официально заявили, что готовы приступить к продаже "ПриватБанка" после стабилизации кризисной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"Комментарии" обратились к экспертам, чтобы выяснить, насколько высока вероятность продажи "Приватбанка", и кто может быть в этом заинтересован.



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