Продажа «ПриватБанка» иностранным инвесторам: кому это выгодно

В Нацбанке Украины сообщают о вероятной продаже "ПриватБанка" в ближайшее время. По словам главы НБУ Кирилла Шевченка, самые престижные международные инвесторы могут быть заинтересованы в приобретении акций. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы выяснить, насколько высока вероятность продажи "ПриватБанка". Также специалисты попытались объяснить, кто может быть в этом заинтересован и как на весь процесс повлияют нынешние "околоприватные" суды.



Эксперты оценили продажу "ПриватБанка". Фото: Громадське

Спроса на "ПриватБанк" в мире нет

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что продажа ПриватБанка, равно как приватизация всех государственных банков — стратегия Минфина.

"Так что в этом смысле Кирилл Шевченко ничего нового не сказал. Другое дело, что на данный момент приватизация ПриватБанка – отдаленная перспектива. Спроса нет. Нет тех, кто хотел бы купить ПриватБанк или любой другой большой банк в Украине", — поясняет Сергей Фурса.

Эксперт напоминает, что Укргазбанк стал первым из украинских государственных банков, кто перешел к практическим шагам по привлечению иностранного инвестора. Так, недавно Международная финансовая корпорация (IFC) выдала кредит Укргазбанку на 30 млн евро, которые в течение пяти лет можно будет обменять на 20% акций банка. То есть, поясняет Сергей Фурса, международные партнеры пока входят лишь частично в такие проекты.

"По ПриватБанку процесс тормозят и судебные споры с бывшими владельцами. Пока не будет закрыт вопрос с Коломойскими и другими, остается фактора риска", — поясняет инвестбанкир.

Представители Офиса президента могут быть против продажи

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, глава общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко подчеркивает, что с момента начала процесса национализации ПриватБанка начала циркулировать информация, что он будет приватизирован через некоторое время в пользу одного из крупнейших мировых трастов.

"Именно поэтому с такой настойчивостью был проголосован в своё время т.н. "антиколомойский закон". После того, как ПриватБанк показывает прибыль и является одним из столбов национальной банковской системы, интерес к нему оправдан и понятен", — считает эксперт.

Однако, на данный момент, по мнению Оксаны Чепижко, нет полного понимания, будет ли процесс приватизации в принципе запущен.

"Ряд важных персон в Офисе президента категорически против того, чтобы отдавать эту "финансовую артерию" в частные руки. В качестве "компенсации" предлагают или Укрэксимбанк, или Укргазбанк. Как пишут в телеграмме в таких случаях — "торги продолжаются"… Что касается судебных процессов бывших владельцев, то маленькие шансы есть на сейчас только у братьев Суркисов. Остальные суды проиграют".

Напомним, ранее "Комментарии" детально рассматривали вопрос розыска бывшего руководителя "ПриватБанка". Ко всему прочему, эксперты детально оценили вероятность влияния расследования против Александра Дубилета на его сына Дмитрия.

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