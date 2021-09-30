В работе Monobank произошел сбой: что об этом известно

Стало известно, что 30 сентября в Украине произошел сбой в работе Monobank. Клиенты жалуются, что у них возникают трудности при переводе средств. Об этом пишет РБК-Украина. В работе "монобанк" произошел сбой (фото из открытых источников) Пользователи получают сообщение из банка, что у них возникли трудности при оплате карточкой. В учреждении заверили, что они в ближайшее время возобновят работу своих сервисов и систем.



Деятельность Monobank в Украине. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Monobank появятся собственные банкоматы . Первая в нашей стране банковское учреждение, которое работает дистанционно, без отделений на местах, сообщает об очередной новации для тех украинском, которые пользуются его банковскими услугами. Уже быстро они смогут снять наличные в новых банкоматах Моно.За его словам, эти машины Моно будут удобными в работе, простыми в использовании, а еще — привлекательными. Сейчас они проходят тесты, банкиры их первыми испытывают в работе. Господин Гороховский пока не говорит, в каких городах и где будут работать эти умные машины Моно. Но это новшество положительно оценивает много украинский, пользующихся услугами этого банковского учреждения. К этому времени в нашей стране еще не работали банкоматы с логотипом Моно. Деньги пользователи по всей стране получали через банк "Универсальный", или через устройства других банковских учреждений. Также "Комментарии" сообщали о возможности приложения Monobank. В приложении Monobank есть множество полезных скрытых функций, которые необходимы небольшому проценту клиентов. Однако в банке целенаправленно не делают их явными, чтобы ресурс по-прежнему оставался легким в использовании. Об этом рассказал соучредитель Monobank Олег Гороховский

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